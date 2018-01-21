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Росіянин втік в Україну та попросив статус біженця

14:35, сьогодні 2045 Читать новость на русском
Росіянин втік в Україну та попросив статус біженця
Росіянин втік в Україну та попросив статус біженця / rbc.ua

Громадянин Росії незаконно перетнув державний кордон України. По дорозі він отримав обмороження кінцівок. Після того, як його затримали українські прикордонники, він одразу попросив статус біженця.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

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"Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду із заявою про отримання статусу біженця на території України. Але перш ніж розглядати прохання, прикордонники встановили, що він потребує невідкладної медичної допомоги", – розповіли в прес -службі ДПСУ.

Тож росіянина доставили в тепле приміщення і викликали медиків, які поставили йому діагноз "обмороження кінцівок рук і ніг". Чоловіка перевели у лікарню. Поки затриманий перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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