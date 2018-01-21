Росіянин втік в Україну та попросив статус біженця

Громадянин Росії незаконно перетнув державний кордон України. По дорозі він отримав обмороження кінцівок. Після того, як його затримали українські прикордонники, він одразу попросив статус біженця.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

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"Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду із заявою про отримання статусу біженця на території України. Але перш ніж розглядати прохання, прикордонники встановили, що він потребує невідкладної медичної допомоги", – розповіли в прес -службі ДПСУ.

Тож росіянина доставили в тепле приміщення і викликали медиків, які поставили йому діагноз "обмороження кінцівок рук і ніг". Чоловіка перевели у лікарню. Поки затриманий перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.