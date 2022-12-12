Росіянина оштрафували за переказ в інстаграмі сну із Зеленським

Новини з Росії не перестають дивувати. Цього разу чоловік переказав свій сон про Володимира Зеленського та отримав за це покарання.

Івана Лосєва, який проживає у російському місті Чита, оштрафували на 30 000 рублів за адміністративною статтею про "дискредитацію" армії Росії.

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Що ж такого наснилося чоловіку

У своєму інстаграмі чоловік переказав сон про Володимира Зеленського. Лосєву наснилося, що його мобілізували до лав російської армії.

"Привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі із Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене й каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, усіх інших розстріляти", – зазначив хлопець.

Потім Іван розповів, що у своєму сні він попросив сфотографуватися з президентом України для свого інстаграму. На що той погодився.

Дивіться кожного дня звернення Зеленського

Хлопець розповів заявив, що підписаний на Зеленського в інстаграмі. Та заявив, що щовечора дивиться його звернення до українців.

Я навіть українську мову став непогано розуміти завдяки йому,

– зазначає він.

Ще у вересні молодший оперуповноважений ФСБ Данілов із невеликого містечка Забайкальськ, що за 400 кілометрів від Чити, підготував документ, у якому переказав низку публікацій Лосєва в інстаграмі.

Серед них і був переказ сну автора за участю Володимира Зеленського.

За чоловіком стежили впродовж місяця

У жовтні матеріали стеження ФСБ перейшли до Чити, до співробітників забайкальського Центру з протидії екстремізму (Центр "Е"), які угледіли в сторіс ознаки "дискредитації" армії Росії. 1 листопада матеріали справи дійшли до столу голови крайового УМВС.

Адміністративна справа Лосєва про "дискредитацію" надійшла до Центрального районного суду Чити 8 грудня, а наступного дня суддя Данило Шестаков визнав читинця винним.

Ще до суду, коли Лосєва викликали у відділ поліції, йому пригрозили кримінальною справою в разі повторної "дискредитації" армії. Також там зазначили, що за суперечки із суддею розмір адміністративного штрафу може збільшитися.