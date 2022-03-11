Росіянка у Черкасах на знак протесту проти війни спалила свій паспорт

Єлизавета Романова мешкає у Черкасах, але вона є громадянкою Росії. Вона не погоджується з діями режиму Володимира Путіна.

Жінка зазначила, що чинний політичний режим в Росії суперечить її переконанням. Вона переїхала до України із російського міста Новокузнецьк 6 років тому.

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"Я приїхала із Кемеровської області, там народилась, жила до 24 років. Потім у соцмережі "ВКонтакті" познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і вирішила переїхати у Черкаси", – розповіла Єлизавета.

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Поза межею терпіння

За словами жінки, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, то вона зрозуміла, що не хоче з цією країною мати нічого спільного. Єлизавета запальничкою підпалила паспорт і запевнила, що її рішення обдумане.

Паспорт мені зараз не потрібний. Не хочу, щоб він був у мене. Відчуваю жалість та біль, бо любила і ще досі люблю цю країну. Але те, що зараз відбувається з нею, це просто за межами розуміння та терпіння,

– сказала жінка.



Єлизавета з чоловіком / Фото "Суспільне Черкаси"

Планує жити в Україні

Єлизавета заявила, що в Україні немає неонацистів, фашистів, а вона ніколи не бачила від українського народу нічого, окрім добра. Через це жінка чекатиме на український паспорт.

"Подала заяву на громадянство у вересні минулого року і досі чекаю. Я хочу залишитись в Україні, щоб усе моє подальше життя було пов'язане з цією країною, тому що я відчуваю себе її частиною", – розповіла Єлизавета.



Російський паспорт Єлизавети / Фото "Суспільне Черкаси"