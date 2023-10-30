Хотіла вийти заміж за українця, аби не вигнали: у Львові виявили нелегальну мігрантку з Росії

Росіянка планувала "узаконити" своє перебування в Україні, уклавши фіктивний шлюб. Втім, її викрили і видворили з нашої країни.

Громадянка країни-агресорки усіма можливими способами намагалася уникнути депортації з України.

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Планувала фіктивне заміжжя

Спочатку жінка проігнорувала той факт, що термін посвідки, яка дозволяла їй законно перебувати в Україні, добіг кінця. А потім кмітлива панянка вирішила легалізувати проживання на території чужої країни у незаконний спосіб – вона збиралася фіктивно вийти заміж в Одесі.

Втім, замість весілля, на порушницю чекали кілька місяців перебування у Волинському пункті тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства. У жовтні жінку примусово видворили за межі території України і заборонили повертатися на 8 років.

Ухилянт з Києва невдало тікав до Угорщини

Поки росіянка порушувала закон, щоб не покидати Україну, киянин робив те саме, аби виїхати з неї.

Так, 56-річний житель столиці прагнув незаконно перебратися до Угорщини. Під час спроби нелегального перетину кордону він прихопив про всяк випадок із собою фотопастку, а та все зафіксувала та передала куди потрібно.

Киянину довелося відповідати не лише за незаконну мандрівку, але й за крадіжку.