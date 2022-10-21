Росіянка отримала виплати за мобілізованого, якого кинули в Україну: аж 2 рублі 26 копійок

Росія не лише використовує мобілізованих як живий щит, але й не виплачує компенсації їхнім рідним. Подібна ситуація сталася серед мобілізованих з тюменського загону.

Так, дружина одного з мобілізованих, яких кинули у лісах під Енергодаром, отримала виплати лише 2 рублі 26 копійок. Саме стільки, на думку російської влади, коштує життя їхнього військового.

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Крім того, вона підтвердила інформацію від інших мобілізованих із тюменського загону "Єрмак", які перебувають під Енергодаром на "другій лінії оборони".

У них немає наметів, буржуйок, їжі. Вони їдять залишки того, що брали із собою. Сплять у спальнику на голій землі. Немає можливості висушити речі. Всі хворіють, у багатьох вже, можливо, пневмонія, тому що постійний мокрий та важкий кашель,

– поскаржилася жінка.



Росіянка отримала виплати за мобілізованого аж 2 рублі 26 копійок / Фото Astra

Вона стверджує, що її чоловік за спеціалізацією артилерист, проте його поставили до піхоти. А танкістів взагалі ставлять у снайпери.

"У снайпера поставили напівсліпого – до -12 на одне око. За 2 тижні навчання не навчили нічого. Вони не мають нічого, крім автомата. На весь батальйон видано одного квадрокоптера, яким ніхто не вміє керувати", – заявила дружина одного з мобілізованих.

І мобілізовані, і їхні родичі побоюються скаржитися відкрито, оскільки за скарги "можуть без усього відправити на передову".

Росія має проблеми з виплатами за мобілізованих

У Росії виникли величезні проблеми з виплатами для "частково мобілізованих" військових. Доходить до того, що дехто з них і зовсім не отримує жодних фінансових виплат. Як раніше розповів військовий експерт Олег Жданов, мобілізовані росіяни нині воюють буквально за "дякую". Ба більше, їхні командири навіть не завжди оформлюють бойові виходи.

Що слід знати про часткову мобілізацію у Росії

У вересні російський диктатор Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Країна-агресорка планувала мобілізувати 300 тисяч осіб.

Втім, указ містив і закритий пункт, в якому мовиться про плани російської влади мобілізувати понад мільйон чоловіків.

Згодом стало зрозуміло, що військова інфраструктура Росії не спроможна забезпечити мобілізацію навіть офіційно оголошених 300 тисяч. Багатьох без будь-якої підготовки почали перекидати на фронт.

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