"Їх кидають як м'ясо проти 100 осіб": у Росії жінки продовжують скаржитися Путіну та Шойгу

У Росії жінки мобілізованих окупантів не стомлюються записувати звернення до керівництва держави. Вони жалібно скиглять та просять повернути військовослужбовців із штурмових підрозділів.

Однак при цьому їх не влаштовує не те, що чоловіки та сини пішли вбивати та катувати інший народ, який тривалий час на Росії цинічно називали "братнім". Їх не влаштовує, що окупантів погано екіпірували та відправили у піхоту, а не в артилеристи, пише 24 Канал.

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Навчалися на артилеристів, а стали піхотою

Чергове таке звернення, яке поширюють російські телеграм-канали, записали родичі мобілізованих із Московської області. У відео вони звернулися до президента Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

На відео жінки жаліються, що їхніх чоловіків забрали до армії під час так званої часткової мобілізації. На службі вони три місяці проходили навчання на артилеристів, однак на фронті командування, очікувано, чхати хотіло на це.

Так, спершу у зоні бойових дій загарбники два місяці чекали на знаряддя, а згодом в усній формі їм оголосили про перевід у штурмову піхоту. Після такої звістки їх як розхідний матеріал перевели на передову.

Без нормальних навчань та навіть боєприпасів

Ба більше, за словами родичів їх "кидають як м'ясо штурмувати укріпрайони". При цьому посилають до п'яти осіб проти "добре озброєних ста людей противника". І все це відбувається без попередньої підготовки, адже за даними російських телеграм-каналів, "навчання" на штурмовиків вони проходили всього лише за 4 дні.

Дивовижно, що після понад рік повномасштабної війни росіяни очікували чогось іншого від свого командування.

Тож жінки ствердили, що солдати "готові віддавати борг батьківщині", однак це повинно відбуватися за спеціальністю, якій навчалися три місяці, а не як штурмова піхота. Окрім того, родичі попросили не лише відкликати солдатів із передової, а й забезпечити їх знаряддями та боєприпасами.

Росіяни вчергове скиглили своєму керівництву: відео