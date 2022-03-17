З Росією ніхто у світі не матиме фінансових справ, – нардепка

Фінансові операції країни-терористки, ймовірно, чекає "сюрприз". Антикорупційний комітет закликав FATF додати Росію до чорного списку.

Групу розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) просять виключити з організації Росію. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

Зверніть увагу Життя буде несолодким: у Росії хочуть ввести держмонополію на цукор

Росіян суворо перевірятимуть

Нардепка зазначила, що будь-які оборудки, які робить держава-агресорка, компанії, які розташовані в Росії або навіть в офшорах (але кінцевими бенефіціарами яких є росіяни) не підлягатимуть жодним оплатам та контрактам.

Вони можуть спробувати робити ці оборудки через Китай, Єгипет. Будуть дуже суворо перевірятись та блокуватись. З Росією ніхто у світі не матиме фінансових справ,

– пояснила Ольга Василевська-Смаглюк.

За інформацією народної депутатки, в Україні підготували відповідне звернення до FATF і сподіваються, що в організації будуть засідати і ухвалювати рішення про виключення Росії. Спочатку її треба виключити з FATF, а потім внести у чорний список.

Написали не тільки у FATF

Водночас депутатка зауважила, що міжнародні організації тяжко протягують подібні рішення. Потрібно на них тиснути.

"Будемо тиснути на них зі сторони того, що не виконується ембарго щодо продажу лісу. Написали не тільки у FATF, а й тим структурам, і депутатам Європарламенту, які відповідають за боротьбу з відмиванням грошей. Написали відповідне звернення сенаторам США. Сподіваємось, що цей тиск подіє", – сказала Василевська-Смаглюк.

Зауважте – Росію чекає дефолт: дивіться відео