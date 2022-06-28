З Росією трапилася публічна конфузія
Джерело:фейсбук Олександра Кочеткова
Про дефолт недоімперії. З Росією сталася публічна конфузія — технічний дефолт. Точніше, їй його технічно організували Штати.
Що це нам дає у практичному сенсі? Та майже нічого — кредитні рейтинги РФ і так давно вже провалилися, самі розумієте куди. Але тут справа в символізмі!
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Росія – імпотент
Рашисти пижаться, аж очі на лоб, щоб здаватися супердержавою. І що вони весь світ матимуть, як хочуть. А їм виписують офіційний папір, що їх кострубатий Третій Рим — імпотент. Ось довідка. З печаткою.
Так що, імпотентні рашисти, заткніться і не в'якайте про свою могутність: ваші облігації, акції та інші колись цінні папери нині коштують дешевше за папір, на якому надруковані.
У Росії намагаються заперечувати дефолт / Фото Getty Images
Важливо Зворотний відлік уже почався: врятувати світ можна лише одним способом
До речі, акції американських компаній, які виробляють HIMARS, днями різко пішли вгору. Чомусь.
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