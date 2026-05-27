У Росії різко скоротили виплати мобілізованим, але Кремль вдався до нового способу "заохочення"

У Росії почали різко зменшувати виплати за контракт і мобілізацію, які раніше були головною приманкою для нових учасників війни. На цьому тлі Кремль шукає інші способи втримати набір і переконати людей і далі йти на фронт.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що російська влада вже запустила новий механізм "заохочення". Він звернув увагу, що ці зміни напряму пов'язані з фінансовими проблемами Росії і можуть вдарити по темпах набору.

Списання боргів замість великих виплат

У Росії участь у війні давно продають не через ідеологію, а через побутову вигоду. У багатьох родинах це вже стало частиною щоденних розмов: піти на фронт пропонують не через "обов'язок", а через іпотеку, кредити, ремонт даху чи інші витрати, які самотужки закрити не можуть.

До слова! Кремль запустив новий спосіб заманювати людей на війну – списання прострочених кредитів для тих, хто підпише контракт із міноборони Росії щонайменше на рік. Така пільга стосується боргів до 10 мільйонів рублів, оформлених до підписання контракту, а в разі загибелі військового або його інвалідності I групи кредитні зобов'язання сім'ї також припиняються.

Тепер до таких стимулів Кремль додав і списання прострочених боргів для учасників війни та їхніх сімей. Людині фактично пропонують іти воювати в обмін на те, що їй пробачать старі борги за квартиру, машину чи кредити, і це в Росії теж подають як ще один спосіб "заробити" на війні.

Соціальні бонуси й заганяють на війну величезну кількість росіян. У багатьох сім'ях ці розмови вже стали щоденними: може, тоді підеш на війну, бо нам треба іпотеку,

– сказав Шейтельман.

Такі рішення б'ють у найпростіший страх і найпростіший розрахунок – як вижити або щось купити тут і зараз. У маленьких містах і бідніших регіонах добре знають, що за участь у війні комусь заплатили, відремонтували дім або закрили борги, навіть якщо ця людина після цього не повернулася.

Списали старі борги, але це не нова замануха. Це вже списали те, що було раніше,

– наголосив політтехнолог.

У Кремлі розуміють, що такий механізм працює насамперед там, де люди живуть у постійному дефіциті грошей. Війна для них подається як спосіб витягнути родину з боргів, і саме на цьому російська влада досі тримає значну частину набору.

Регіони Росії вже не витягують виплати за війну

Старі стимули для набору в армію в Росії починають просідати через брак грошей. За словами Шейтельмана, у кількох регіонах виплати за мобілізацію та контракт уже різко зменшили, хоча раніше саме великі суми були головним аргументом, яким людей затягували на війну.

Йдеться не про символічне скорочення. Якщо раніше разова виплата в окремих регіонах могла сягати 30 тисяч доларів, то тепер вона впала приблизно до 3 тисяч, і така різниця прямо показує, що в системи вже немає колишнього фінансового запасу.

Виплати за мобілізацію від регіону впали в 10 разів. Якщо раніше за те, що ти йдеш, могли платити до 30 тисяч доларів, то зараз це 3 тисячі,

– сказав Шейтельман.

Причину він пов'язує не з переглядом підходу, а з банальним дефіцитом грошей. Просідає не лише федеральний бюджет, який уже довелося різати посеред року, а й бюджети самих регіонів, де ситуація ще гірша, бо саме з них часто йдуть ці виплати.

У них немає грошей. У місцевих бюджетах дефіцит ще більший, і взяти їх просто ніде. Вони не можуть їх надрукувати, тому змушені скорочувати ці виплати,

– наголосив політтехнолог.

Для Кремля це вже не просто бухгалтерська проблема, а удар по самій моделі вербування. Коли війну продають як спосіб швидко закрити побутові потреби, різке падіння виплат неминуче зменшує кількість тих, хто готовий іти на фронт навіть за такого цинічного розрахунку.

Менші виплати вже б'ють по набору на війну

Скорочення виплат б'є по головному мотиву, на якому в Росії тримався набір до армії. У малих містах і бідних регіонах добре бачать дві речі одночасно: за контракт справді можна було закрити борги, купити машину чи полагодити дім, але людина після цього часто не поверталася з фронту.

Одне діло піти, коли ти потім забезпечений на довгі роки. Інше діло – йти помирати за свою піврічну зарплату,

– сказав Шейтельман.

Тому в російській глибинці війну дедалі частіше сприймають як прямий обмін життя на гроші для родини. Там уже давно знають не лише про виплати й "підйомні", а й про те, що чоловіка, сина чи брата можуть відправити на смерть, щоб інші в сім'ї отримали хоч якийсь фінансовий запас.

Вони знають, що йдуть помирати. Це вже в Росії знають, це вже не новина,

– наголосив політтехнолог.

Коли за такий ризик починають платити в рази менше, охочих неминуче стає менше. Люди не перестають бачити в війні спосіб заробітку, але тепер дедалі частіше розуміють, що ціна цього "заробітку" вже не збігається з тим, що їм обіцяє держава.

Як Росія намагається закрити нестачу людей на війну?

У Росії дедалі важче знаходять охочих іти на війну навіть попри соціальні бонуси та обіцянки списати борги чи закрити іпотеку. Водночас регіональні виплати за мобілізацію вже почали падати, а сама російська влада розуміє, що загальна мобілізація стала б для Путіна прямим конфліктом із суспільством і елітами.

У Росії дедалі частіше говорять про можливу ширшу мобілізацію, зокрема після виборів до Держдуми, але навіть у такому разі Кремлю буде важко швидко набрати сили, які могли б переламати ситуацію на фронті. На цьому тлі Москва продовжує ставку на часткову і приховану мобілізацію, а також на залучення іноземців.

З початку 2026 року в Росії почастішали випадки вручення так званих мобілізаційних приписів. Людей викликають до військкоматів нібито для уточнення даних, а вже там можуть пропонувати підписати контракт, вступити до резерву або оформити документи на випадок оголошення мобілізації.

У спецпідрозділі "Ахмат" виявили корупційну схему з переведенням військових з інших частин. За даними "Атеш", за таку "послугу" росіяни платять від 500 тисяч рублів, бо вважають це шансом вирватися з підрозділів, де контракт став безстроковим вироком, і отримати чіткіший термін служби.