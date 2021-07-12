Відпрацювали спецоперацію: у Росії посеред траси перевернувся танк – курйозні відео

У Південно-Сахалінську російські військові неочікувано "загубили" танк по дорозі. Він злетів з тягача і перекинувся.

Інцидент зафільмували російські телеграм-канали. Він розсмішив навіть росіян.

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У соцмережах пожартували, що у такий спосіб армія Путіна показала, як захищатиме своїх громадян у разі війни.

Деталі про "загублений" танк

Аварія сталася на об'їзній дорозі на Троїцьке. Очевидці розповіли, що вантажівка перевозила танк з боку Аніва. У районі повороту на вулицю Фархутдінова, недалеко від АЗС, військова техніка злетіла з трала.

Судячи з усього, танк, який важить десятки тонн, був погано закріплений, а тягач, можливо, рухався занадто швидко.

Танк міг розчавити легковик

"Загублена" техніка ледь не розчавила легковик Toyota Mark II Wagon Qualis, що рухався позаду. Водій автомобіля відбувся переляком.

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Цікаво, що це далеко не перший інцидент, коли росіяни знищують чи руйнують свою техніку. До прикладу, у російській Уфі 7 травня 2021 загорівся танк. Сталося це під час репетиції параду до Дня перемоги.