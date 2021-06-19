У Росії розбився літак з парашутистами: багато загиблих

У Кемеровській області Росії 19 червня сталася авіакатастрофа. За кілька хвилин після вильоту літак Л-410 з парашутистами на борту був змушений здійснити екстрену посадку.

Попри те, що літак Л-410 призначений для посадки на непідготовлених майданчиках, без жертв не минулося.

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Що відомо про авіакатастрофу

Як повідомили інформовані джерела, у двомоторного літака Л-410 одразу після вильоту виникли проблеми з двигуном. З невідомих причин він перестав працювати. Пілот літака вирішив здійснити екстрену посадку на Кузбасі. Літак довелося саджати на ґрунтовій поверхні.

Літак Л-410 має конструктивні особливості, які дозволяють йому здійснювати злети й посадки на непідготовлених ґрунтових, трав'яних, снігових майданчиках, а також на аеродромах з короткими злітно-посадкових смугах. У На Кузбасі під час жорсткої посадки загинуло семеро людей, 12 постраждало

Також існує інша версія розвитку подій: літак не зміг набрати висоту при зльоті почав робити віраж і крилом зачепив землю.

Не минулося без жертв

Загалом на борту перебували приблизно 20 спортсменів-парашутистів, які мали здійснити стрибок з 4 тисяч метрів. В авіакатастрофі загинули 7 людей, серед них пілоти. За різними даними, ще від 12 до 17 осіб постраждали.

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Місце падіння літака / Фото з телеграму Baza, "Известия"