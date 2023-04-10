Моторошне вбивство: 21-річний росіянин назвав себе богом і спалив знайомого на багатті

Мешканці Росії продовжують вражати своїми методами розважатися. До прикладу, один з номінантів на премію Дарвіна спочатку назвав себе богом, а після цього вирішив спалити знайомого.

Як розповідають росЗМІ, це справжній трилер з Долгопрудного, що під Москвою, передає 24 Канал. Відразу ж обмовимося, що саме вбивство моторошне, а злочинець був у стані наркотичного сп'яніння.

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Милувався трупом, який догорає

Сам моторошний інцидент стався на території бази будівельної компанії. Відомо, що 21-річний вбивця сидів поблизу багаття з ножем у руках. Він нескінченно довго дивився на вогонь. А якщо бути точнішими, то на те, як у ньому догорає тіло 59-річного чоловіка.

Журналісти зазначають, що у той момент один зі співробітників бази разом із сім'єю проїжджали повз місце вбивства. Чоловіка вразила картина, яку він побачив. Мовиться про калюжу крові на землі, а також багаття, в якому догорав труп.

Очевидець спитав хлопця "Що ти робиш?". На це вбивця зірвався, відволікшись від милування вбитим, і почав кричати "Я – бог". У цей момент він кинувся на чоловіка з ножем. Останній злякався за свою дружину та дітей, тож дістав травматичний пістолет і вистрелив у хлопця шість разів. Поцілив йому у шию та живіт, після чого вбивця потрапив до лікарні.

Деталі вбивства лякають не менше. Згодом стало відомо, що спочатку жертву зарізали. І лише після цього труп кинули у багаття. За попередньою версією, Сергій – 21-річний хлопець – накурився гашишу. Самою справою вже займаються правоохоронці.

Тим часом російських загарбників, які жорстоко вбили у 2014 році 16-річного Степана Чубенка за синьо-жовту стрічку на рюкзаку, наздогнала карма від "своїх же".

Час розплати настав