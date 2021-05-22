Не вистачило мотузки: у Росії під час навчань загинули військові – шокуюче відео 18+

У Мурманській області 22 травня загинули двоє співробітників Росгвардії. Сталося це під час навчань з десантування з вертольота на корабель.

У Росгвардії відмовилися називати справжні причини смерті бійців. Однак на оприлюдненому у мережі відео можна побачити, що двоє військових зірвалися з величезної висоти.

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Деталі інциденту

Під час військових навчань двоє росгвардійців повинні були здійснити десантування з вертольота на корабель. Однак довжини мотузки не вистачило і вони зірвалися з 15-метрової висоти – це приблизно 5-поверховий будинок.

Трагедії можна було б запобігти, якби на мотузках були вузли, але їх не виявилося. Як відомо, один чоловік загинув на місці, а іншого госпіталізували до лікарні. Російські медики боролися за його життя, але він також помер.

Тим часом у Росгвардії відмовилися коментувати деталі трагедії й заявили, що не знають нічого про причини інциденту.

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