У Росії у трьох літаків відмовили двигуни під час рейсів: всі належать одній авіакомпанії

У Росії протягом кількох днів сталися схожі інциденти на трьох рейсах. У всіх цих літаків були серйозні проблеми з двигунами.

У найбільшої приватної компанії Росії S7 Airlines почалися проблеми через санкції. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії часто ламаються літаки

У період з 27 по 29 січня у 3 літаків авіакомпанії S7 Airlines відмовили двигуни. У понеділок Airbus A-320 зі 170 людьми на борту вилетів з Омська. Цей літак сів у Домодєдово з несправним правим двигуном. Тепер цей транспорт не виконуватиме рейси.

У суботу, 27 січня, у Росії відбулися два однакових інциденти. На рейсі Улан-Уде – Москва пілот літака Boeing 737-800 доповів про помпаж лівого та правого двигунів. Це сталося за кілька секунд до відриву авіалайнера від злітно-посадкової смуги. У результаті всіх 160 пасажирів висадили, а їхній рейс перенести на 7,5 годин.

Того ж дня ще один Boeing 737-800 мав летіти зі столиці країни-агресорки до турецької Анталії. У цього літака теж стався помпаж двигуна, однак тільки лівого. Тож цей рейс теж перервали.

Схожі випадки уже були

Не так давно у Росії сталися 3 аварії на рейсах протягом 6 годин через відсутність сертифікованого технічного обслуговування літаків. Весь проблемний транспорт належить російській авіакомпанії "Побєда".

Так, на рейсі Чебоксари – Москва у літака під час посадки спалахнула основна стійка шасі. На рейсі Москва – Барнаул у транспорті зламалася права бортова інерційна система. В іншому літаку, що вилетів з Уфи до Москви, у туалеті загорілася проводка.

, помпаж двигуна може призвести до руйнування літака під час польоту.