У Росії в 44 містах пройшли протести: затримали понад 2 000 людей
Джерело:"Медуза"
Росіяни 6 березня вийшли на антивоєнні мітинги, вони пройшли у десятках міст РФ. На цих акціях вже затримали понад дві тисячі людей.
Зазначимо, що антивоєнні акції у різних містах Росії відбуваються практично щодня відтоді, як 24 лютого російські війська вторглися на територію України.
ОВД-Інфо
Також протести проти війни відбуваються у країнах ЄС.
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Де затримали найбільше людей
Затримання відбулося у 44 містах країни. Найбільше затриманих у:
- Москві – майже 500 осіб,
- Новосибірську – 279 осіб,
- Санкт-Петербурзі – 267 осіб,
- Єкатеринбурзі – 206 осіб.
Додамо, що в Росії всі ЗМІ – підконтрольні путінському режиму. Водночас заблоковані ряд ЗМІ, серед яких "Дождь", "Ехо Москви", "Медуза", "Радіо Свобода", ВВС та Deutsche Welle. Також Роскомнагляд заблокував соцмережі Facebook, Instagram і Twitter.