У Росії в 44 містах пройшли протести: затримали понад 2 000 людей

Росіяни 6 березня вийшли на антивоєнні мітинги, вони пройшли у десятках міст РФ. На цих акціях вже затримали понад дві тисячі людей.

Зазначимо, що антивоєнні акції у різних містах Росії відбуваються практично щодня відтоді, як 24 лютого російські війська вторглися на територію України.

ОВД-Інфо

Також протести проти війни відбуваються у країнах ЄС.

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Де затримали найбільше людей

Затримання відбулося у 44 містах країни. Найбільше затриманих у:

Москві – майже 500 осіб,

Новосибірську – 279 осіб,

Санкт-Петербурзі – 267 осіб,

Єкатеринбурзі – 206 осіб.



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