Карма завітала у Росію: у Владивостоці ураганні вітри, в Казані – затопило вулиці

Вочевидь, у Росію завітала карма, адже відразу у кількох областях спостерігаються лиха. Так, у Владивостоці ураганні вітри, які зносять усе на своєму шляху, в Казані – вулиця перетворилася на річку, а в Самарі з невідомих причин спалахнув ринок.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Що відомо про апокаліпсис у росіян – передає 24 Канал.

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У Владивостоці ураган зносить навіть людей

Російський Владивосток накрила негода – ураганний вітер зносить буквально все на своєму шляху. Як повідомляють синоптики, пориви сягають 34 метрів за секунду.

Через негоду закрили сполучення з островом Руським. Як повідомляють росЗМІ, тепер студентів, які не змогли виїхати будуть розміщувати у готельних комплексах, а охочих повернуться на острів будуть тимчасово розміщувати у Владивостоці.

Вітер зриває дахи у Владивостоці: дивіться відео

У мережі публікують кадри, як пориви вітру зривають дахи будівель та буквально зносять людей. Окрім того, на острові Попова знесло стільникову вежу й росіяни тепер залишилися без зв'язку.

Пориви вітру зносять людей: дивіться відео

Пориви вітру знесли вежу зв'язку: дивіться відео

У Казані – потоп

У Казані стався комунальний колапс. Так, у місті прорвало підземні комунікації й вулицю перетворилися на річки.

Цікаво, що самі росіяни, які публікують кадри у мережі реагують на це зі сміхом.

Дівчина крізь сміх розповідає про затоплені вулиці в Казані: дивіться відео

У Казані прорвало підземні комунікації: дивіться відео

Що стало причиною затоплення – невідомо.

У Самарі горить ринок

Карма завітала і в Самару. Там спалахнув Кирівський ринок – пожежа виникла у торгових рядах. Вогонь охопив площу понад 1000 квадратних метрів.

Пожежу й досі не локалізували. Ба більше, вогонь навпаки – розповсюджується. Так, місцеві заявляють, що зайнявся павільйон з піротехнікою й тепер у Самарі лунають вибухи.

Пожежа у Самарі: дивіться відео

Оскільки рятувальники не можуть приборкати вогонь, то продавці самотужки намагаються хоч якось врятувати товар. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати замикання, однак наразі точної інформації немає.