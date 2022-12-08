У Москві заарештували посадовця, який займався перевезенням вагнерівців до Африки

У Москві суд взяв під варту заступника гендиректора із наземного обслуговування авіакомпанії "223-й льотний загін" міноборони Росії Євгєнія Бутусова. Цю авіакомпанію пов'язують з ПВК "Вагнера".

Бутусова підозрюють в отриманні хабаря розміром 2 мільйони рублів. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Посадовця арештували до 5 лютого. Якщо вину Бутусова доведуть, то він відправиться у в'язницю на 8 – 15 років. Однак це не так страшно, у нього ж вже є зв'язки з вагнерівцями, то ж може одразу поїхати на війну і виконати важливу роль "гарматного м'яса". Як це роблять інші російські зеки.

Як хабарник пов'язаний з вагнерівцями

"223-й льотний загін" журналісти-розслідувачі пов'язують з "ПВК Вагнера". Літаки цієї авіакомпанії доставляли вагнерівців з Росії до Сирії, Судану, Лівії та Центральноафриканської Республіки. Наприклад, ЗМІ повідомляли, що 2019 року літаки перевозили найманців до Судану. Там вони розганяли місцеві акції протесту.

Американське видання The New York Times писало, що з лютого по червень 2021 року "223-й льотний загін" виконав щонайменше 10 рейсів із Сирії до Судану. При цьому літаки стартували з аеродрому у Підмосков'ї.

Останні новини про вагнерівців в Україні

До ПВК "Вагнера" росіяни почали активно залучати в'язнів, які відбувають покарання за вбивства та інші важкі злочини. Ті, відчувши смак свободи, не дуже хочуть помирати на війні в Україні, то ж втікають назад у Росію або на окуповані території.

6 грудня один вагнерівець-зек, який міг втекти з України, відкрив вогонь з кулемета по поліцейських. Це відбулося у Ростовській області.