У Росії на аукціоні продали знімок ОМОНівця з портретом Путіна: ціна вражає

Російський фотограф Дмитро Марков продав на аукціоні відомий знімок з ОВС, який назвали символом протестів у підтримку Олексія Навального. На фото – силовик у масці, який сидить на тлі портрету Путіна.

Аукціон розпочався 6 лютого і тривав добу, стартова ціна складала 10 тисяч рублів. Зрештою знімок продали за 2 мільйони рублів.

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"Продаю єдиний підписаний авторський відбиток фотографії з ОВС "Косино-Ухтомський"", – зазначав автор знімку Дмитро Марков.

Видруковану фотографію з підписом Маркова придбала жінка на ім'я Катерина, її прізвище не називали.

Дмитро Марков написав, що гроші з аукціону перевели на рахунки організацій "ОВД-Инфо" та "Апология протеста", які допомагають затриманим.

Фотограф подякував жінці, що придбала фото, від усіх, кого захищають адвокати відповідних організацій. Водночас він написав, що побоювався втручання в аукціон "ольгінських" ("фабрика тролів", відома, як Ольгіно – 24 канал).

Вирок Навальному: коротко

2 лютого 2021 року Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму.

Штаб Навального одразу закликав росіян виходити на масові протести.

Ввечері 2 лютого низку міст Росії охопили мітинги – силовики одразу ж почали затримувати протестувальників.

Дмитра Маркова затримали 2 лютого біля будівлі суду, де слухалася справа про заміну умовного терміну опозиціонеру Олексію Навальному.