Конкуренти для "мопедів": в Росії безпілотники збиратимуть студенти

Країна-агресорка цинічно залучає до збирання безпілотних літальних апаратів для ведення війни в Україні студентів. За місяць молоді росіяни мають зробити близько сотні дронів.

Російські студенти складатимуть дрони

Отримали таке завдання студенти Приморського краю, до роботи також залучили місцеві підприємства. Про це прозвітував губернатор регіону Олег Кожемяко.

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Починаємо виробництво безпілотних літальних апаратів на підприємствах Примор'я. БПЛА показали свою ефективність у сучасних умовах бою. Студенти наших ВНЗ уже роблять такі апарати. До кінця місяця збудують 100 штук,

– написав він.

Так, за словами окупанта, безпілотники будуть різної дальності та вантажопідйомності. Губернатор не розкрив характеристики вироблених БПЛА, проте запевнив, що вони на 55% складаються з деталей, які виготовили у Приморському краї.

Для цього місцева влада, мовляв, налагоджує співпрацю між підприємствами, що випускають двигуни, корпуси, електроніку та композитні матеріали.

Та наші захисники уже добре знають, як збивати різні ворожі дрони. Не залежно, хто їх склав – студенти з Приморського краю, чи іранські фахівці. І ті, і ті "пташки" довго не літають в Україні – клімат не той.

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Про запуск дронів-камікадзе відомо заздалегідь і швидкість цього БПЛА дозволяє мати достатньо часу, аби піти в укриття. Саме тому, коли ворог почав використовувати дрони Shahed-136, то час повітряних тривог збільшився.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що відсоток знищення таких цілей – високий. Радіолокаційно Shahed-136 помітний на радарах.

З усіх запущених по території України іранських дронів, приблизно 85% – знищені. Щодо кількості, то мова про 320 – 330 одиниць.

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