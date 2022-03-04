Держава-агресорка продовжує обмежувати доступ росіян до правди. Цього разу на території країни заблокували сайти "Радіо Свобода" та BBC.

Росія вбиває українців, руйнує українські міста, створює загрози для нової ядерної катастрофи. Тому, звичайно, не може допустити, щоб росіяни дізналися правду про країну, в якій живуть.

Раніше Сайт видання "Meduza" заблокували у Росії, – ЗМІ

У Росії блокують "Радіо Свобода" та BBC

Роскомнагляд обмежив жителів Росії до сайту "Радіо Свобода" та російської служби BBC. У більшості жителів держави-агресорки ресурси ЗМІ не відкриваються.



Росія обмежує доступ до ЗМІ / Скриншот зі сайту GlobalCheck

Нагадаємо, раніше у Росії обмежили доступ до сайту видання "Meduza" та Deutsche Welle. Крім того, там заблокували й популярні українські новинні сайти, зокрема 24 канал.

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