Росіяни у своїй хворій уяві "знищили взвод HIMARS" в Україні

У міністерстві оборони росії продовжують користуватися своєю доволі примітивною тактикою – якщо армія не має перемог, то їх можна вигадати. Так, там заявили, що загарбники буцімто знищили "взвод HIMARS".

Про це мовиться у черговому звіті відомства про "успіхи" окупантів в Україні, повідомляє 24 канал. Зауважте, що в оперативному командуванні "Південь" нещодавно повідомили, що Україна не втратила жодної такої системи реактивного залпового вогню.

У США навіть були здивовані тим, як ефективно ЗСУ використовують HIMARS, адже кожна ракета влучає точно в ціль та руйнує переправи й склади боєприпасів окупантів.

Цікаво Окупанти засинають – Himars прокидається: чудодійна "колискова" від Міноборони під Metallica

У міноборони росії мріють про знищення HIMARS

У міністерстві оборони країни-терористки не припиняють дивувати своїми сміховинними заявами. Окупанти панічно бояться HIMARS, але не можуть нічого з ними зробити.

Проте це не заважає їм мріяти про знищення американських РСЗВ та візуалізувати свої бажання в абсурдних заявах відомства.

Під час контрбатарейної боротьби знищено український взвод реактивних систем залпового вогню "Вільха" та американських HIMARS у районі населеного пункту П'ятигорське Харківської області,

– повідомили в міноборони росії.

Цікаво, що нещодавно військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець розповів, що системи HIMARS суттєво руйнують усі плани загарбників на ведення бойових дій. Тому окупанти так прагнуть їх знищити, однак натомість стикаються з низкою перешкод, зокрема:

Особливістю цих РСЗВ є те, що зовні вони схожі на звичайні вантажівки. Саме тому їхнє розміщення важко визначити навіть із супутника. Також HIMARS важко відрізнити від звичайних машин, які рухаються цивільними автострадами.

Системи перебувають на бойових позиціях лише декілька хвилин.

Левову частину бойових дій з використанням HIMARS проводять вночі.

За словами експерта, окупанти мають серйозні проблеми з виявленням цих систем через брак якісних супутників і розвідувальних безпілотників по всій зоні фронту. Окрім цього, їм бракуватиме можливостей для знищення цілей, які швидко рухаються і змінюють свої позиції.

Буде цікаво – Лещенко розніс чергові фейки росії про знищення HIMARS в Україні: дивіться відео