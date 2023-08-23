Країна, яка хизувалась своїми запасами нафти, будувала на ній економіку, намагалася диктувати ціну нафти у світі, опинилася в глибокій паливній прірві.

А що сталося, росіяни?

Бензин почав зникати з автозаправок у російських регіонах, а в аграрних областях виник дефіцит дизельного пального. Про це пишуть не українські медіа, а російські.

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Нестача пального на заправках у тимчасово окупованому Криму, Краснодарському краї, Астраханській та Волгоградській областях, а також у Калмикії. Там це пояснюють перебоями поставок залізницею.

Але тут напрошується питання: "А що сталося?".

"Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер на деяких заправках немає АІ-92 і дизеля", – скаржиться гендиректор ТОВ "Мосрегіонгаз" Герман Колот. За його словами, потяги з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше за звичайні терміни, через що утворюється дефіцит.

Що відбувається в областях, де нафту видобувають і переробляють – незрозуміло. Бензин зник із заправок у Новосибірській, Рязанській та Самарській областях.

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"Зараз працюємо на низьких залишках, практично з коліс з усіх видів палива. На окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 та дизеля", – зазначила керуюча партнерка мережі АЗС у Самарській області GP Vympel Єкатєріна Савкіна.

Порада: ви більше Китаю продавайте нафти, і тоді у вас зовсім не буде бензину. І під санкціями ще йдіть, щоб присадки всякі закінчилися. Тоді можна буде на велосипеди пересідати. Рикші будуть затребувані у Росії, як країні, яка робить розворот від західного світу та цінностей у бік азійського світоустрою.

Користь від скорочення бензину безперечна – екологія тільки покращає. Так у Росії дійдуть і до стану безлюдного незайманого лісу. Чудово було б...