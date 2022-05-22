У Росії буде зміна поколінь, – Фейгін припустив, ким Путін замінюватиме звільнених генералів

У Росії продовжують звільняти вищих командирів та генералів за те, що їм не вдалося досягнути результатів у війні проти України. А на зміну їм прийдуть молодші генерали чи полковники, які будуть просто виконувати накази.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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На питання журналістки, чи прийдуть на заміну нинішнім генералам професійніші, Фейгін відповів, що ні, цього не буде.

"Тут справа не в "лаві запасних", бо там сидить такі ж "собутильники" генерала Герасимова. Вся росармія складається з його друзів", – наголосив він.

На його думку, в Росії будуть "підіймати" молодших генералів.

Зараз буде шанс для молодих генералів та полковників, які показали себе на війні в різних родах військ. От їх точно будуть "підіймати". Зараз буде зміна поколінь. На місця шестидесятирічних будуть приходити сорокарічні,

– заявив Фейгін.

Він вважає, що процес ротації буде не за рахунок якихось посадових осіб, це буде відбуватися шляхом кар'єрного росту тих, хто себе зарекомендував. Фейгін каже, що у Росії так зазвичай відбувається після війни – стартують молоді та успішні.

"Їм зараз треба будуть не такі, які думають, а ті, які просто будуть виконувати наказ “хоч скільки поклади солдат, але приказ виконай", – запевнив правозахисник.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним:



До слова, розвідка Великої Британії повідомила, що впродовж минулих тижнів своїх посад позбулися кілька високопоставлених командирів армії Росії. Зокрема, з посад звільнили:

генерал-лейтенанта Сергія Кисіля – він більше не керуватиме 1-ю гвардійською танковою армією, адже не зміг захопити Харків;

віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом, адже його флагман – крейсер "Москва" – пішов на дно.

Окрім того, міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув командувача 6 загальновійськовою армією держави-агресорки Владислава Єршова. Тепер він перебуває під домашнім арештом.

Водночас американська розвідка з'ясувала, що росіяни зазнали великих втрат на лише на полі бою, а й у найвищих ешелонах своєї армії. Так, ЗСУ вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що російські силові структури з'ясовують стосунки й шукають винних через провал в Україні. За його словами, на зв'язок не виходять багато генералів,