У Росії будуть великі проблеми, – авіаексперт розкрив наслідки удару по заводу у Волгограді

Вранці 27 червня щонайменше 5 ракет FP-5 "Фламінго" атакували завод "Титан-Барикади" у Волгограді. Це одне з найважливіших підприємств російського оборонного комплексу.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що саме виготовляв завод "Титан-Барикади" у Волгограді. Він також розкрив, які наслідки української атаки на підприємство.

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Як "Фламінго" вдалося досягти цілей у Волгограді?

Криволап зазначив, що завод у Волгограді випускає пускові установки, зокрема, шасі та інше обладнання, яке стосується комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М", "Ярс". Зокрема, на підприємстві створювали транспортозаряджаючі машини.

"У Росії будуть великі проблеми саме з пусковими установками до "Іскандера". Це один з наших серйозних напрямків – зробити так, щоб росіянам не було чим воювати, не було чим бити по нашій території. Судячи з наслідків атаки, було точно уражено три цехи на цьому підприємстві. Причому по одному було одразу два удари", – наголосив авіаексперт.

Які наслідки атаки по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді: дивіться відео

Тому з п'яти ракет "Фламінго", які атакували завод, щонайменше чотири, на його думку, пройшли.

Це свідчить про те, що з ППО там дуже великі проблеми. І припущення, що зараз дуже велику кількість ППО перетягнули по двох основних точках – Москва і Московська область та Кримський міст – підтверджуються,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Саме ці точки, впевнений авіаексперт, зараз найбільше захищаються, тому що Росія втратила фактично 50% своєї ППО, яка була у Криму, Московській області і вздовж ЛБЗ.

Додамо, що у 2024 році журналісти з'ясували, що завод "Титан-Барикади" у Волгограді пов'язаний з програмою балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Також підприємство є одним із ключових заводів російського ВПК, який причетний до виробництва ОТРК "Іскандер-М".