В Челябінській області росіянин в односільчан вкрав туалет: про це зняли цілий репортаж

Росіяни не зраджують собі та крадуть туалети навіть один в одного. Однак оскільки з сучасними унітазами та їхнім встановленням там біда, то не нехтують й цілими сільськими вбиральнями.

Однак що цікаво, цього разу знадобилася будка посеред населеного пункту на Уралі не для того, щоб поставити її у себе біля будинку. Місцевому жителю "великої та могутньої" Володимиру просто не було чим опалювати будинок. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.

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Власне тепло важливіше потреб односільчан

Ба більше, російські ЗМІ "крадіжці року" у Челябінській області присвятили цілий телерепортаж. Вони наголосили, що клозет встановили поруч з місцевим фельдшерсько-акушерським пунктом у селищі Новоукраїнський Чесменського району 4 роки тому. Це обійшлося місцевій владі в понад 10 тисяч рублів.

Знадобився він, адже у самому медзакладі вбиральні ніколи не було. Тепер же і медикам, і місцевим жителям, які користувалися кабінкою, доведеться шукати інші місця для природних потреб. Однак місцевий житель оцінив власні потреби вище потреб односільчан, тому дерев'яну дощату кабінку над вигрібною ямою у новорічні свята розламав на дошки та забрав додому.

Як повідомили у сюжеті, медики тепер же користуються вбиральнею чиновників адміністрації.

Новий туалет голова поки будувати не ризикує,

– підсумувала журналістка.

Можливе ув'язнення за нахабну крадіжку

Через такий нахабний вчинок над благом цивілізації місцева влада звернулася до правоохоронців, а місцеві ЗМІ зняли репортаж.

Громадський туалет. Влада поставила його кілька років тому, але в один із січневих днів клозет зник. Хто позбавив селян "кімнати роздумів" і спалив у печі замість дров,

– такими словами розпочали телесюжет.

Завдяки оперативним та напруженим діям поліції вдалося встановити, що поцупив кабінку безробітній житель. Докази лежали прямо у дворі: сокира та дерев'яні тріски. З'ясувалося, що кабінка знадобилася чоловікові для обігріву дому, однак хватило цього щастя лише на два дні. Тепер же горе-крадію "світить" тюрма, можливо, навіть і з теплом, і з вбиральнею.