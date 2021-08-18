У Росії через махінації судять "ексміністра" бойовиків: у справі фігурує ексрадник Азарова

Так званого "ексміністра" самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу судять в Росії. Олександра Тимофеєва підозрюють в шахрайстві.

У справі також фігурує ексрадник експрем'єра Миколи Азарова. Про це написав журналіст російської служби BBC News.

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У Росії судять колишнього "міністра" самопроголошеної республіки

У Москві, виявляється, вже третій місяць сидить права рука покійного Захарченка, колишній "міністр" податків і зборів (самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу – 24 канал) Тимофеєв, знаменитий Ташкент,

– написав журналіст.

Російський "Комерсанть" повідомив, що 18 серпня Пресненський суд Москви продовжив Олександру Тимофеєву термін тримання під вартою.

Тимофеєва підозрюють в шахрайстві

Слідство звинувачує у шахрайстві його та ексрадника експрем'єра України Миколи Азарова, нині бізнесмена Ігоря Сосновського.

За версією слідства, вони обіцяли колишньому главі "Рейлтрансхолдінга" (РТХ) Сергію Шпаку, який звинувачується в розкраданні 1,8 мільярда рублів у компанії "ВЕБ-лізинг", зупинити кримінальне переслідування за 5 мільйонів доларів. Ба більше, його мали зняти з міжнародного розшуку.

Однак Шпак звернувся в ФСБ, а його представник пообіцяв передати Тимофеєву 500 тисяч доларів в ресторані Москви. Саме там й затримали бойовика – на отриманні грошей.

Сам Тимофеєв намагався сховатися та навіть змінив місце проживання й номери телефонів.

Слідство вважає, що він володіє зв'язками в державних і правоохоронних органах. Саме тому його відправили в СІЗО й продовжили термін арешту до жовтня.

Що відомо про Олександра Тимофеєва