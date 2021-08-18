У Росії через махінації судять "ексміністра" бойовиків: у справі фігурує ексрадник Азарова
Джерело:фейсбук Іллі Барабанова
Так званого "ексміністра" самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу судять в Росії. Олександра Тимофеєва підозрюють в шахрайстві.
У справі також фігурує ексрадник експрем'єра Миколи Азарова. Про це написав журналіст російської служби BBC News.
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У Росії судять колишнього "міністра" самопроголошеної республіки
У Москві, виявляється, вже третій місяць сидить права рука покійного Захарченка, колишній "міністр" податків і зборів (самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу – 24 канал) Тимофеєв, знаменитий Ташкент,
– написав журналіст.
Російський "Комерсанть" повідомив, що 18 серпня Пресненський суд Москви продовжив Олександру Тимофеєву термін тримання під вартою.
Тимофеєва підозрюють в шахрайстві
Слідство звинувачує у шахрайстві його та ексрадника експрем'єра України Миколи Азарова, нині бізнесмена Ігоря Сосновського.
- За версією слідства, вони обіцяли колишньому главі "Рейлтрансхолдінга" (РТХ) Сергію Шпаку, який звинувачується в розкраданні 1,8 мільярда рублів у компанії "ВЕБ-лізинг", зупинити кримінальне переслідування за 5 мільйонів доларів. Ба більше, його мали зняти з міжнародного розшуку.
- Однак Шпак звернувся в ФСБ, а його представник пообіцяв передати Тимофеєву 500 тисяч доларів в ресторані Москви. Саме там й затримали бойовика – на отриманні грошей.
- Сам Тимофеєв намагався сховатися та навіть змінив місце проживання й номери телефонів.
- Слідство вважає, що він володіє зв'язками в державних і правоохоронних органах. Саме тому його відправили в СІЗО й продовжили термін арешту до жовтня.
Що відомо про Олександра Тимофеєва
- Він народився у Росії та був правою рукою ватажка самопроголошеної республіки Олександра Захарченка.
- Бойовик очолив так зване "міністерство доходів і зборів так званої "ДНР" 12 листопада 2014 року.
- Його пов'язують з контрабандними поставками до Росії контрафактної продукції.
- Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки.
- У 2018 році статки Ташкента оцінювали у 17 мільйонів доларів.
- Тимофеєва та Захарченка у 2018 році підірвали в кафе на окупованих територіях Донбасу. Тоді ватажок бойовиків загинув, а Тимофєєв втік в Росію.