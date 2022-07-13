російський Червоний Хрест роздає українським біженцям речі з символом Z та портретами путіна

російський Червоний хрест привозить українським біженцям, більша частина яких була примусово вивезена до країни-агресорки, кружки та одяг з символікою "спецоперації".

Про це розповіли незалежні російські волонтери, які допомагають постраждалим українцям.

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Зокрема подібний інцидент трапився у Твері. Так, представники російського Червоного Хреста цинічно принесли постраждалим у війні українцям речі з символікою "спецоперації" та обличчям путіна, через накази якого вони й втратили своє колишнє життя та домівки. Уявіть, до прикладу, якби батькові Ганни Франк, яка померла у німецькому концтаборі, привезли футболку з обличчям Гітлера або горня зі свастикою.

Якось ми з іншими волонтерами допомагали українцям розбирати гуманітарну допомогу, яку вони отримали від Червоного Хреста. Серед речей ми знайшли кружки з путіним, футболки з ним та з літерою Z,

– сказала волонтерка з Твері Валентина.

Вона наголосила, що це негуманно та неетично.

російський Червоний Хрест тісно пов'язаний з кремлем

станом на кінець травня росія депортувала на свою територію близько 1 мільйона 200 тисяч українських громадян, з яких 240 тисяч дітей. Близько 2 тисяч неповнолітніх – діти-сироти.

Один із пунктів Статуту Міжнародного Червоного Хреста свідчить, що національні товариства Червоного Хреста не можуть контролюватись державою і мають зберігати незалежність – як фінансову, так і кадрову. При цьому російська влада не раз намагалася ввести держконтроль над російським ЧХ офіційним шляхом, а особи, які наразі керують цим філіалом, тісно пов'язані з російськими політиками.

Цікаво, що наразі вільно допомагати українцям у росії можна лише через офіційні організації, серед яких, окрім Червоного Хреста – молодіжні рухи "єдиної росії", регіональні єпархії та ще один провладний проєкт "ми разом". Звичайним людям, які хочуть допомагати постраждалим у війні українцям та волонтерити, робити цього не можна.

Учасники російського Червоного Хреста активно підтримують війну проти України та годують окупантів

Статут Міжнародного Червоного Хреста забороняє організаціям, які беруть участь у русі, приймати будь-яку сторону під час воєнних конфліктів. При цьому нинішні члени російського Червоного Хреста відкрито підтримують нинішню "спецоперацію" та агітують російських чоловіків йти на війну.

До прикладу, голова кіровського регіонального відділення юрій басманов входить в організації "бойове братство" та "союз добровольців Донбасу", які активно запрошують контрактників із Кіровської області воювати на території України.

Зокрема в одній із соцмереж у себе на сторінці басманов викладав оголошення про набір добровольців на службу. У пості також написано, що зараз російські збройні сили "проходять нелегкі випробування у "спеціальній військовій операції" із захисту населення республік Донбасу, денацифікації та демілітаризації злочинних нацистських формувань на території України".



юрій басманов / Фото з його сторінки у соцмережах

Також відомо, що деякі регіональні відділення РКК надсилають гуманітарні вантажі російським військовим і вільно розповідають про це у соцмережах. Так, статут не забороняє товариствам Червоного Хреста надавати допомогу військовим, які постраждали на фронті, проте у росії неможливо дізнатися, куди ж саме направляє допомогу їхній Червоний Хрест – пораненим окупантам у госпіталі чи прямо на поле бою російським загарбникам, які щодня вбивають українців.

До слова, дружини та рідні українських захисників Маріуполя, чиї рідні наразі перебувають у російському полоні, також скаржаться на роботу Червоного Хреста. Однією з умов виходу українських воїнів з "Азовсталі" були візити представників Червоного Хреста до військовополонених двічі на тиждень, проте організація ніяк не звітує про стан українських захисників та ігнорує запити від їхніх рідних.

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