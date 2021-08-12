У Росії чиновник обізвав людей, що задихаються від диму, "ниючою купою лайна"

У Росії радник губернатора Красноярського краю Андрій Агафонов обізвав людей "істеричками", "плаксивим набрідом" і "ниючою купою лайна".

Такою була його реакція на критику жителями Сибіру фігуриста Олексія Ягудіна, який нібито не помітив у місті смогу від лісових пожеж. Цікаво, що чиновник вже видалив публікацію, однак у мережі встигли зробити її скриншот.

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Я почитав коменти в інстаграмі Ягудіна і стало трохи соромно, що я теж з Красноярська. Як люди у це перетворилися, в цю ниючу купу лайна?

– написав він.

На його думку, люди постійно живуть з "відчуттям вічної ущемленості".

"Зранку прокидається і думає – блін, я ж ще не задихався жодного разу! Треба трохи позадихаться!", – продовжив Агафонов.

Окремі компліменти бійцям невидимого фронту, які виховали ціле покоління істеричок "у режимі чорного неба". Це не жителі Сибіру, це взагалі не росіяни, це якийсь плаксивий набрід,

– додав чиновник.



Агафонов обізвав людей "ниючою купою лайна" / Скриншот з фейсбуку Андрія Агафонова

Пожежі у Росії: що відомо

Масштабні пожежі спалахнули у Челябінській області 9 липня.

Протягом одного дня вогонь знищив понад 60 житлових будинків.

Стихія охопила Якутію та Карелію – полум'я дійшло до Фінляндії.

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