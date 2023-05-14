Росіяни божеволіють від страху: під Москвою чоловік викликав поліцію через повітряного змія

У Росії уже так сильно бояться безпілотників, що бачать їх усюди. наприклад, житель Підмосков'я переплутав повітряного змія з дроном і зателефонував у поліцію.

Про цей інцидент пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Причиною паніки чоловіка стало те, що мама з дітьми запустили повітряного змія в Каширі, що під Москвою.

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Росіянин побачив безпілотник

Побачивши у небі повітряного змія, росіянин з Підмосков'я вирішив, що за ним буцімто слідкує безпілотник. За його словами, нібито дрон завис на висоті 100 метрів над його дачею.

Поліцейські, які прибули на виклик, з'ясували, що "загрозливий безпілотник" – це повітряний змій, який запустила його сусідка. Тож поліція поїхала геть, а повітряний змій і далі "тривожив" чоловіка.

У Брянській області когось потривожила російська авіація

13 травня у Брянській області, вочевидь, когось потривожила російська авіація, адже ворог втратив 3 гелікоптери та 2 винищувачі. У місті Клинці Брянської області Росії військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Очевидці стверджують, що перед цим нібито бачили ракету, яка збила вертоліт. Пізніше стало відомо, що "жорстку посадку" здійснив також винищувач Су-34 та Су-35.

Сумарно окупанти втратили 5 одиниць авіації. Жоден член екіпажу не вижив. Тобто загинули близько десятка російських військових. За однією з версій, літаки та гелікоптери збила російська ППО.