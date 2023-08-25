Прорив першої лінії оборони на Півдні, удар по Криму, нова мета "СВО": хронологія 548 дня війни

Українські військові продовжують контрнаступ, а окупанти намагаються безрезультатно наступати на декількох напрямках на Сході. Водночас у Росії все більше проблем на території своєї держави.

Зауважимо, що п'ятниця, 25 серпня, – це уже 548 доба повномасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте хронологію подій війни цього дня.

Дивіться також Спецоперація ГУР у Криму, ракетний удар Росії по Дніпру: хронологія 547 дня війни

Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв, що залишить посаду, якщо підтвердять схему з закупівлею курток у міністерстві. Він вирішив побитися об заклад з журналістом і народною депутаткою.Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати їх як живий щит. Розпочали деевакуацію мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ.

У СБУ розповіли деталі удару по бригаді Чорноморського флоту. Десятки вбитих і поранених, уражено місця зберігання боєприпасів. Удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.В Азовському морі з'явився ракетоносій. Мова про малий ракетний корабель типу "Буян". Імовірно, росіяни ховаються подалі від Чорного моря.Внаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік. Також пошкоджені два приватні будинки та авто, лінія електропередач і газогін.США долучаться до підготовки українських пілотів та інженерів на F-16. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.У Фінляндії затримали лідера ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у період з червня 2014 по серпень 2015 років у Луганській і Донецькій областях.Земельні ділянки, нерухомість та акції херсонського колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали до Фонду держмайна. Кошти від продажу їх або оренди поповнять державний бюджет України.За сьогодні повітряних тривог, пов'язаних із Міг-31К, було декілька. В ОК "Південь" говорять: росіяни чинять моральний вплив на українців, а також випробовують системи нашої протиповітряної оборони.Сьогодні окупанти 5 разів били по Нікопольському району з артилерії і атакували безпілотниками. Під удар потрапив Нікополь та села Марганецької громади. На щастя, жертв нема.ГУР підтвердило удар по бригаді росіян у Криму. Троє окупантів загинуло, багато поранених. У Перевальному дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту.У Генштабі повідомили, що протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.ТОВ "Українська Бронетехніка" успішно доставила в Україну перші тисячі 122-міліметрових осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму. Вона начебто відбулася в Новоозерному – у західній частині Криму поблизу озера Донузлав.АРМА офіційно відкрило реєстр активів, арештованих у кримінальних справах.П'ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України. Це Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на новіші F-35. Найбільш реалістичний термін передачі Україні винищувачів F-16 – це шість-вісім місяців.Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Під час зустрічі було обговорено ризики, пов’язані з блокуванням з боку Росії чорноморського "зернового коридору". Окрему увагу приділили стану реалізації української формули миру та підготовці до глобального саміту з її виконання.Олександр Лукашенко заявив, що не давав Пригожину гарантії безпеки. А ще заступився за Путіна, мовляв, той не міг замовити авіакатастрофу, надто "грубо та непрофесійно" це було б.Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що система ППО росіян у Криму ще досить потужна, але є певні лайфхаки, щоб її обходити. Так вона прокоментувала нічний удар дронами по окупованому Криму.. Про це повідомив генерал Марк Міллі. Його слова підтверджують журналісти CNN.. Пєсков сказав, що на цьому етапі війни однією з цілей є "захист" Росії – бо є атаки невідомих дронів на Москву.Не відомо, яким буде майбутнє ПВК "Вагнер". У Кремлі кажуть, що її не існує юридично. "Такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер". Існує, дійсно, група Вагнер", – зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков.Фінляндія ухвалила 18-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає понад 90 мільйонів євро, але деталі не розголошують в цілях безпеки.Поліцейські Донеччини повідомили про шестеро поранених за добу внаслідок російських обстрілів. Стріляли по 12 населених пунктах, пошкоджено 20 цивільних об'єктів.

13:11 У мережі з'явилося нове відео падіння літака, у якому був ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.

Як падав літак з Пригожиним: дивіться відео

Як повідомляють у ЗСУ, кадирівців перекинули на тимчасово окуповане Запоріжжя, аби вони "наводили порядок". Окрім того, вони виконують роль заградзагонів – тобто стріляють по своїх "побратимах", коли ті відступають внаслідок дій українських воїнів.Стало відомо, що нічні вибухи в Криму були в районі, де базується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, внаслідок атаки загинули 3 окупанти, а дістали поранення – 7.У Раді національної безпеки та оборони висловилися щодо постійних атак дронів на Москву та інші міста Росії. "Не тільки наші люди мають страждати. Хай вони (росіяни – 24 Канал) постраждають так само. Побачать, що таке війна", – сказав секретар Данілов.У Bloomberg переконані, що між президенткою Угорщини та проросійським прем'єром Орбаном існують розбіжності щодо України. Власне, ймовірно, Каталін Новак навіть підштовхує главу уряду до того, аби він переосмислив дипломатичні відносини з нашою державою.Спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментували спецоперацію ГУР з висадкою українських військових в Криму: "Треба було їм продемонструвати, що ті окопи в пісочку та укріплення нас не зупинять. Меседж виконаний. Окупанти все зрозуміли і фізично усе відчули".Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія не має потужностей перемогти Україну військовим шляхом. Однак у неї є план Б: через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну.

09:54 В ОК "Південь" підсумували, що вночі різні райони Криму атакували 42 безпілотники.

"Те що передає і ретранслює російське міноборони – це хороша міна при поганій грі. А гра їм точно не сподобалася, хоча була яскравою", – констатувала речниця Наталія Гуменюк, коментуючи заяву Кремля про те, що нібито усі дрони були знищені.

09:43 Президент Володимир Зеленський подякував уряду Словенії та особисто прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій.

Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти,

– констатував глава нашої держави.

У міноборони Британії впевнені, що вагнерівці намагатимуться знайти собі нового лідера після смерті Євгенія Пригожина. Однак навряд їм вдасться знайти такого жорстокого ватажка, яким був Пригожин.На Волині попрощалися з 26-річним воїном загону "Любарт" Русланом Карпюком.У ЗСУ розповіли, що українські військові мали успіх на напрямках в районах Новоданилівки та Новопрокопівка, Малої Токмачки та Очеретуватого.

08:57 У Повітряних силах констатували, що знищили вночі:

2 крилаті ракети типу "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

1 ударний безпілотник "Шахед".

Ракети ліквідували над Одещиною, а дрон – над Дніпропетровщиною.

07:58 У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу росіяни здійснили 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Через російську агресію одна людина загинула, ще три – дістали поранення, з них – одна дитина.

Стало відомо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 470 окупантів. Загалом знищено від початку повномасштабного вторгнення 259 630 загарбників.

07:52 Росія запустила 2 ракети зі Су-34 по Одещині вночі, намагаючись знищити портову інфраструктуру. Про це повідомили в ОК "Південь", констатувавши, що цілі знищила українська ППО.

Водночас відомо, що окупанти випускали "Калібри" по цьому регіону. Летіло 2 цілі з акваторії Азовського моря, але їх успішно ліквідували Повітряні сили. Пошкоджень немає.

Президент Зеленський мав телефонну розмову з главою США Джозефом Байденом. Зокрема, український лідер подякував за привітання з Днем Незалежності та порушив під час діалогу питання про навчання українських пілотів на F-16.

07:34 Окупанти вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього без світла залишилося понад 700 родин. Однак обійшлось без жертв і постраждалих.

Наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото ОВА

У командуванні української армії повідомляють, що на Запоріжжя Росія відправила військових з Чечні, які підкоряються самопроголошеному лідеру Рамзану Кадирову. "Вони поводяться дуже агресивно", – пишуть у Генштабі.В Інституті вивчення війни переконані, що група "Вагнера" невдовзі припинить існування, оскільки її ватажок Євгеній Пригожин помер. Як пишуть аналітики, вочевидь, Путін не зміг пробачити Пригожину зраду – тобто заколот проти Кремля у червні – тому й вирішив вбити.У Криму пролунали вибухи. Зокрема, повідомляють про "бавовну" в районах Севастополя, Сімферополя та інших міст. Пропагандисти заявляють, що їхня так звана "ППО" знищила усі дрони над півостровом.

02:19 Постпред України при ООН Сергій Кислиця за засідання Радбезу порівняв суд над Росією у майбутньому з Нюрнберзьким трибуналом.

"Російські злочини проти дітей, як і нацистські під час Другої світової війни, є одним із найжахливіших маркерів війни. А Росія з 2014 року цілеспрямовано проводить політику масового викрадення українських дітей та їхньої насильницької індоктринації", – наголосив він.

ЗМІ повідомляють, що російський аеродром "Шайковка" вчергове атакують безпілотники. Також вибухи чули у Калузькій і Тульській областях ворожої держави – окупанти кажуть про нібито "роботу ППО". Окрім того, загарбникам довелось на певний час закрити авіапростір над Москвою через це.