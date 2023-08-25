Прорив першої лінії оборони на Півдні, удар по Криму, нова мета "СВО": хронологія 548 дня війни
Українські військові продовжують контрнаступ, а окупанти намагаються безрезультатно наступати на декількох напрямках на Сході. Водночас у Росії все більше проблем на території своєї держави.
Зауважимо, що п'ятниця, 25 серпня, – це уже 548 доба повномасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте хронологію подій війни цього дня.
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21:15 У СБУ розповіли деталі удару по бригаді Чорноморського флоту. Десятки вбитих і поранених, уражено місця зберігання боєприпасів. Удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.21:07 В Азовському морі з'явився ракетоносій. Мова про малий ракетний корабель типу "Буян". Імовірно, росіяни ховаються подалі від Чорного моря.20:51 Внаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік. Також пошкоджені два приватні будинки та авто, лінія електропередач і газогін.20:25 США долучаться до підготовки українських пілотів та інженерів на F-16. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.20:21 У Фінляндії затримали лідера ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у період з червня 2014 по серпень 2015 років у Луганській і Донецькій областях.19:53 Земельні ділянки, нерухомість та акції херсонського колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали до Фонду держмайна. Кошти від продажу їх або оренди поповнять державний бюджет України.19:31 За сьогодні повітряних тривог, пов'язаних із Міг-31К, було декілька. В ОК "Південь" говорять: росіяни чинять моральний вплив на українців, а також випробовують системи нашої протиповітряної оборони.19:04 Сьогодні окупанти 5 разів били по Нікопольському району з артилерії і атакували безпілотниками. Під удар потрапив Нікополь та села Марганецької громади. На щастя, жертв нема.18:58 ГУР підтвердило удар по бригаді росіян у Криму. Троє окупантів загинуло, багато поранених. У Перевальному дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту.18:46 У Генштабі повідомили, що протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.18:29 ТОВ "Українська Бронетехніка" успішно доставила в Україну перші тисячі 122-міліметрових осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.18:25 Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму. Вона начебто відбулася в Новоозерному – у західній частині Криму поблизу озера Донузлав.18:23 АРМА офіційно відкрило реєстр активів, арештованих у кримінальних справах.18:04 П'ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України. Це Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.17:46 Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на новіші F-35. Найбільш реалістичний термін передачі Україні винищувачів F-16 – це шість-вісім місяців.17:03 Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Під час зустрічі було обговорено ризики, пов’язані з блокуванням з боку Росії чорноморського "зернового коридору". Окрему увагу приділили стану реалізації української формули миру та підготовці до глобального саміту з її виконання.17:02 Олександр Лукашенко заявив, що не давав Пригожину гарантії безпеки. А ще заступився за Путіна, мовляв, той не міг замовити авіакатастрофу, надто "грубо та непрофесійно" це було б.16:58 Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що система ППО росіян у Криму ще досить потужна, але є певні лайфхаки, щоб її обходити. Так вона прокоментувала нічний удар дронами по окупованому Криму.15:58 ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні. Про це повідомив генерал Марк Міллі. Його слова підтверджують журналісти CNN.15:43 Росіяни знову змінили мету війни проти України. Пєсков сказав, що на цьому етапі війни однією з цілей є "захист" Росії – бо є атаки невідомих дронів на Москву.15:11 Не відомо, яким буде майбутнє ПВК "Вагнер". У Кремлі кажуть, що її не існує юридично. "Такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер". Існує, дійсно, група Вагнер", – зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков.14:27 Фінляндія ухвалила 18-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає понад 90 мільйонів євро, але деталі не розголошують в цілях безпеки.14:23 Поліцейські Донеччини повідомили про шестеро поранених за добу внаслідок російських обстрілів. Стріляли по 12 населених пунктах, пошкоджено 20 цивільних об'єктів.
13:11 У мережі з'явилося нове відео падіння літака, у якому був ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.
Як падав літак з Пригожиним: дивіться відео12:40 Як повідомляють у ЗСУ, кадирівців перекинули на тимчасово окуповане Запоріжжя, аби вони "наводили порядок". Окрім того, вони виконують роль заградзагонів – тобто стріляють по своїх "побратимах", коли ті відступають внаслідок дій українських воїнів.12:03 Стало відомо, що нічні вибухи в Криму були в районі, де базується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, внаслідок атаки загинули 3 окупанти, а дістали поранення – 7.12:00 У Раді національної безпеки та оборони висловилися щодо постійних атак дронів на Москву та інші міста Росії. "Не тільки наші люди мають страждати. Хай вони (росіяни – 24 Канал) постраждають так само. Побачать, що таке війна", – сказав секретар Данілов.11:32 У Bloomberg переконані, що між президенткою Угорщини та проросійським прем'єром Орбаном існують розбіжності щодо України. Власне, ймовірно, Каталін Новак навіть підштовхує главу уряду до того, аби він переосмислив дипломатичні відносини з нашою державою.10:42 Спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментували спецоперацію ГУР з висадкою українських військових в Криму: "Треба було їм продемонструвати, що ті окопи в пісочку та укріплення нас не зупинять. Меседж виконаний. Окупанти все зрозуміли і фізично усе відчули".10:09 Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія не має потужностей перемогти Україну військовим шляхом. Однак у неї є план Б: через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну.
09:54 В ОК "Південь" підсумували, що вночі різні райони Криму атакували 42 безпілотники.
"Те що передає і ретранслює російське міноборони – це хороша міна при поганій грі. А гра їм точно не сподобалася, хоча була яскравою", – констатувала речниця Наталія Гуменюк, коментуючи заяву Кремля про те, що нібито усі дрони були знищені.
09:43 Президент Володимир Зеленський подякував уряду Словенії та особисто прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій.
Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти,
– констатував глава нашої держави.
08:57 У Повітряних силах констатували, що знищили вночі:
- 2 крилаті ракети типу "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 1 ударний безпілотник "Шахед".
Ракети ліквідували над Одещиною, а дрон – над Дніпропетровщиною.
07:58 У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу росіяни здійснили 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
Через російську агресію одна людина загинула, ще три – дістали поранення, з них – одна дитина.07:53 Стало відомо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 470 окупантів. Загалом знищено від початку повномасштабного вторгнення 259 630 загарбників.
07:52 Росія запустила 2 ракети зі Су-34 по Одещині вночі, намагаючись знищити портову інфраструктуру. Про це повідомили в ОК "Південь", констатувавши, що цілі знищила українська ППО.
Водночас відомо, що окупанти випускали "Калібри" по цьому регіону. Летіло 2 цілі з акваторії Азовського моря, але їх успішно ліквідували Повітряні сили. Пошкоджень немає.07:47 Президент Зеленський мав телефонну розмову з главою США Джозефом Байденом. Зокрема, український лідер подякував за привітання з Днем Незалежності та порушив під час діалогу питання про навчання українських пілотів на F-16.
07:34 Окупанти вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього без світла залишилося понад 700 родин. Однак обійшлось без жертв і постраждалих.
Наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото ОВА
02:19 Постпред України при ООН Сергій Кислиця за засідання Радбезу порівняв суд над Росією у майбутньому з Нюрнберзьким трибуналом.
"Російські злочини проти дітей, як і нацистські під час Другої світової війни, є одним із найжахливіших маркерів війни. А Росія з 2014 року цілеспрямовано проводить політику масового викрадення українських дітей та їхньої насильницької індоктринації", – наголосив він.01:24 ЗМІ повідомляють, що російський аеродром "Шайковка" вчергове атакують безпілотники. Також вибухи чули у Калузькій і Тульській областях ворожої держави – окупанти кажуть про нібито "роботу ППО". Окрім того, загарбникам довелось на певний час закрити авіапростір над Москвою через це.