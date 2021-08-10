"Хотів відлякати": у Росії депутат стріляв у ведмедя, але смертельно поранив чоловіка

На Камчатці депутат від "Єдиної Росії" Ігор Редькін зізнався, що випадково застрелив людину. Він одразу злякався і знявся з виборів.

Зізнання депутата надіслала у редакцію його адвокатка. Редькін перебуває в рейтингу найбагатших держслужбовців за версією Forbes.

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Камчатський депутат зізнався у вбивстві

За словами російського депутата, 2 серпня він почув, що на звалищі в селищі Озерновський бродить ведмідь, від якого можуть постраждати місцеві жителі, тоді "взяв зброю і вирішив його відлякати".

У сутінках він нібито спробував вистрелити у ведмедя. Пізніше – "дізнався, що приблизно в той же час в районі стрільби було поранено місцевого жителя, який помер в лікарні". За інформацією видання, бізнесмен готовий понести покарання, яке визначить суд.

Водночас він додав, що довго був депутатом від "Єдиної Росії", але тепер, щоб уникнути пересудів, вирішив призупинити своє членство в партії. На правдивість історію бізнесмена перевірить слідство.

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Що відомо про загиблого

На звалищі селища Озерновський 2 серпня вбили 30-річного Андрія Толстоп'ятого. Підозрюваним в скоєнні злочину виявився депутат Ігор Редькін – виявили кулю, випущену з карабіна, що належить депутату.

Наразі депутата затримали. Редькін є одним з найбагатших депутатів Росії, а задекларований ним особистий дохід за останні 3 роки перевищив півтора мільярда рублів.