Виступили проти Путіна: у Росії депутати з регіонів вимагають медичної допомоги для Навального

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У Росії депутати з низки регіонів вимагають медичної допомоги для опозиціонера Олексія Навального. Політики опублікували відкрите звернення.

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Відкритий лист політиків

У ньому мовиться, що стан здоров'я Навального загрожує його життю. Однак ніхто не рятує опозиціонера. Саме тому політики вимагають негайно допустити до Навального лікарів, яких він саме обере.

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Депутати назвали ситуацію з Навальним замахом на життя політичного діяча. Політики переконані: головним мотивом для знущань є політична та особиста ненависть.

Відповідальність за життя Олексія Навального на території Росії, зокрема, у місцях позбавлення волі, несете особисто ви, президент Російської Федерації, – і перед самим Навальний, і перед його рідними, і перед усім світом,
– наголосили депутати.

Окрім того, політики закликали негайно звільнити усіх російських політичних в'язнів.

Самопочуття Навального: головне

  • Лікарка Навального Анастасія Васильєва розповіла, що стан політика став критичним. Рівень калію у сироватці крові Навального становить 7,1 ммоль – це "означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця".
  • Світова спільнота закликає надати Навальному медичну допомогу. Відповідний лист підписали 78 західних діячів культури. Зокрема, Джуд Лоу та Том Йорк.