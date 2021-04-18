Виступили проти Путіна: у Росії депутати з регіонів вимагають медичної допомоги для Навального

У Росії депутати з низки регіонів вимагають медичної допомоги для опозиціонера Олексія Навального. Політики опублікували відкрите звернення.

У ньому мовиться, що стан здоров'я Навального загрожує його життю. Однак ніхто не рятує опозиціонера. Саме тому політики вимагають негайно допустити до Навального лікарів, яких він саме обере.

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Депутати назвали ситуацію з Навальним замахом на життя політичного діяча. Політики переконані: головним мотивом для знущань є політична та особиста ненависть.

Відповідальність за життя Олексія Навального на території Росії, зокрема, у місцях позбавлення волі, несете особисто ви, президент Російської Федерації, – і перед самим Навальний, і перед його рідними, і перед усім світом,

– наголосили депутати.

Окрім того, політики закликали негайно звільнити усіх російських політичних в'язнів.

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