Росії довелося розпочати приховану мобілізацію: резервістів обдзвонюють і залякують

Дмитро Разумков на своїй сторінці у фейсбук опублікував інформацію, яка надійшла з перевірених джерел стосовно мобілізації в Росії.

За його словами, в межах прихованої мобілізації, військкомати Росії активно обдзвонюють резервістів і чинять на них тиск, аби примусити підписати контракт.

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"На території Білорусі залишилися лише підрозділи тилового забезпечення ЗС РФ, всі боєздатні підрозділи вже були перекинуті в Україну", – зазначив у дописі Разумков.

Крім того, повідомив, що офіцери Служби зовнішньої розвідки РФ усвідомлюють, якої стратегічної помилки припустилися.

"Готуючи та доповідаючи "наверх" розвідувальну інформацію по Україні, "адаптовують" під очікування вищого керівництва, а не реальний стан справ. Це призвело до переоцінки Кремлем своїх можливостей та планування далеких від реалій сценаріїв розвитку подій", – додав Разумков.

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Допис Дмитра Разумкова

В межах прихованої мобілізації, військкомати РФ активно обдзвонюють резервістів і чинять на них тиск з метою примусу до підписання контрактів. На території Білорусі залишилися лише підрозділи тилового забезпечення ЗС РФ, всі боєздатні підрозділи вже були перекинуті в Україну.

Офіцери Служби зовнішньої розвідки РФ усвідомлюють, що припустилися стратегічної помилки, готуючи та доповідаючи «наверх» розвідувальну інформацію по Україні, «адаптовану» під очікування вищого керівництва, а не реальний стан справ. Це призвело до переоцінки Кремлем своїх можливостей та планування далеких від реалій сценаріїв розвитку подій.

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