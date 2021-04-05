Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT

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У Росії хочуть створити альтернативу міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Наприкінці 2020 року стало відомо, що США можуть відключити російські банки від системи.

Джерело:

"Дождь"

Про пошуки альтернатив повідомив заступник глави Міністерства закордонних справ Олександр Панкін.

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Росія хоче створити альтернативу SWIFT

Беручи до уваги стрімкий розвиток цифрових валют і блокчейну, очевидно, що база для міжнародних розрахунків може бути сформована зовсім на новій технологічній основі,
– заявив Панкін.

За його словами, розвиток схожих альтернативних систем стане "не тільки реакцією на сформовану геополітичну реальність, але і відповіддю на необхідність модернізації методів здійснення платежів з урахуванням сучасних передових досягнень в цифровій сфері".

Коли в Росії планують створити альтернативу SWIFT, Панкін не уточнив.

Що відомо про можливе відключення SWIFT у Росії

Що відомо про SWIFT?

Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Вона дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти та отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі. Головний офіс організації розташований у Брюсселі.
Джерело: Вікіпедія