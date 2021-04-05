Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT

У Росії хочуть створити альтернативу міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Наприкінці 2020 року стало відомо, що США можуть відключити російські банки від системи.

Про пошуки альтернатив повідомив заступник глави Міністерства закордонних справ Олександр Панкін.

Читайте також Суперечка між передовими державами світу: США і Китай заганяють Росію в ізоляцію

Росія хоче створити альтернативу SWIFT

Беручи до уваги стрімкий розвиток цифрових валют і блокчейну, очевидно, що база для міжнародних розрахунків може бути сформована зовсім на новій технологічній основі,

– заявив Панкін.

За його словами, розвиток схожих альтернативних систем стане "не тільки реакцією на сформовану геополітичну реальність, але і відповіддю на необхідність модернізації методів здійснення платежів з урахуванням сучасних передових досягнень в цифровій сфері".

Коли в Росії планують створити альтернативу SWIFT, Панкін не уточнив.

Що відомо про можливе відключення SWIFT у Росії

У грудні 2020 року ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість відключити Росію від систем SWIFT у рамках нових санкцій за масову хакерську атаку на американські урядові відомства.

Наприкінці березня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росії "потрібно відходити" від використання міжнародних платіжних систем, які "контролює Захід", та переходити до розрахунків в альтернативних доларові валютах.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не заперечує, що Росію можуть відключити від системи SWIFT.