У Курській області росії військові почали "виконувати бойові задачі" і спалили підприємство

У росії знову "бавовна". Цього разу в Курській області палає підприємство, а разом з тим місцеві мешканці чують вибухи.

Найцікавіше, що за менш ніж пів години до пожежі, локальні російські телеграм-канали повідомляли про "проведення навчань підрозділів спецоперацій". Якщо їхнім бойовим завданням було спалення підприємства, тоді вони його виконали успішно.

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Що відбувається в Курській області

Насправді невідомо, чи є зв'язок між бойовими навчаннями окупантів та пожежею на промисловому підприємстві, але на фоні повідомлень місцевих пропагандистських каналів цей випадок виглядає ефектно. Щоправда, там уже стверджують, що це ніяк не пов'язано з ситуацією на кордоні, однак пожежа на підприємстві потужна, а збитки зараз підраховують.



Різниця між повідомленнями не становить і 20 хвилин / Скриншот

Так само поки незрозуміло, чи вибухи, які лунають в Курській області пов'язані саме з навчаннями, тому що окупанти попереджали про постріли.

У Курській області лунають вибухи: дивіться відео

Тим часом у пропаганди істерика через долю Кримського мосту

Те, що Кримський міст є однією з головних цілей для знищення – уже давно не секрет. Зараз це лише питання часу. Така перспектива окупантам дуже не подобається.

Наприклад, голова російського комітету із конституційного законодавства та держбудівництва андрєй клішас вирішив розкинутися погрозами, що потрібно нібито "демілітаризувати та денацифікувати всю Україну", бо нібито наша держава становить загрозу для російських міст.

Також погрозами розкинувся й дмітрій мєдвєдєв, який заявив, що удар по Кримському мосту й спроба повернути півострів буцімто стане "судним днем для України",

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