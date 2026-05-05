У Росії горять ТЕЦ в Оренбурзі та щось у морі біля Геленджика: у Чувашії кажуть про загиблих

У Росії горять одразу 2 об'єкти. Пожежі виникли на ТЕЦ у Оренбурзі та біля порту Геленджика.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що горить у Росії?

В російському Оренбурзі спалахнула пожежа на території Сакмарської ТЕЦ. На місці працюють пожежники.

Також пожежа вирує у Геленджику – горить щось у морі. Ймовірно, йдеться по якийсь корабель. Навкого об'єкту займання видно підсанкційні російські канкери.

Пожежа на морі біля Геленджика: дивіться відео

Тим часом голова Чувашії Олег Ніколаєв заявив, що внаслідок атаки дронів вранці 5 травня загинули 2 людини, 32 отримали поранення. Пошкоджено нібито 28 будинків, де живуть 8,5 тисяч людей. У двох будівенль пошкоджені опорні конструкції.

Вночі в Росії було гучно