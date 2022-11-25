В Росії губернатор сказав матерям, що їхні сини належать державі і їх смерть "на благо"

Іркутський губернатор цинічно звернувся до російських матерів солдатів, зауваживши, що їхні сини належать державі. Тож, мовляв, їх загибель на війні, як вбивць, як загарбників – це обов'язок.

Ігор Кобзєв дозволив собі таку цинічність на зустрічі з матерями військових, які загинули на війні в Україні.

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Кобзаєв таким чином начебто згадав слова своєї матері, з якими вона відпускала його до військового училища:"Ти сьогодні належиш уже не мені, ти належиш державі".

Губернатор також заявив, що загиблі під час війни в Україні "зробили це на користь країни, на користь батьківщини, на користь усіх нас".

Кого нас – він не уточнив. Мабуть, мав на увазі путінський режим убивць.

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Росіяни гинуть на війні в Україні: останні новини

У розвідці Великої Британії повідомили, що "мобілізовані" у великій кількості гинуть у Донецькій області. Найбільше втрат фіксують внаслідок спроб ворога штурмувати Бахмут .

Також чималих втрат ворог міг зазнати поблизу Сватового на Луганщині – теж переважно серед мобілізованих.

В Росії намагались бунтувати проти примусової мобілізації та перекидання непідготовлених солдат на найгарячіші напрямки фронту, але марно. Тож, змирились.

Росія також продовжує кидати на війну людей з інвалідністю. Так, родичка одного з військовослужбовців поскаржилася, що на війну відправили чоловіка, який на одне око не бачить.

За даними Генштабу , загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 (+430 за останню добу) осіб особового складу.

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