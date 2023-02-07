Понад 20 ножових ран: у російській школі п'ятикласниця напала на свою подругу

У Росії п'ятикласниця напала з кухонним ножем на свою однокласницю. Різанина сталась в ліцеї в підмосковних Хімках. За життя дитини борються медики.

Дівчинка отримала поранення в груди та голову. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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На тілі – 20 ран

Постраждалу дитину госпіталізували. Її стан – важкий. За повідомленням очевидців, на обличчі постраждалої дівчинки нарахували 26 ножових порізів, а на тілі – ще близько 20 глибоких ран.

У прокуратурі говорять, що п'ятикласниця порізала подругу у шкільному туалеті.

Що не поділили дівчата

Причина конфлікту наразі невідома. Дівчину-нападницю описують як спокійну школярку, навіть "тихоню". Обидві дитини навчались в одному класі, і, як розповіли журналісти, все почалося зі сварки.

Після скоєного дитина повернулася в аудиторію і абсолютно спокійно заявила всьому класу: "Я вбила Соню". Ніж кривдниця принесла до школи з дому.

Тепер на місці події розбираються правоохоронці. Порушили кримінальні справи про замах на вбивство та недбалість посадових осіб.

Стрілянина в російській школі

26 вересня в Іжевській школі сталася стрілянина. Число загиблих сягнуло 18 осіб, зокрема 11 дітей і 7 дорослих. Також поранень тоді зазнали 23 особи, серед яких – 21 дитина. Усі перебували у лікарнях міста з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. Він був озброєним двома травматичними пістолетами. Потім зловмисник наклав на себе руки.