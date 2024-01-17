Скоро у Росії кожен матиме свою армію

Останніми днями отримував багато питань щодо створення у складі російських окупаційних військ десантно-штурмових бригад, завданням яких буде десантування у ближній тиловій зоні.

Що ж… Так, це правда. Одна така бригада – 49 ОДШБр – вже діє у складі 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Її зона відповідальності – Запорізька область.

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У Росії відроджують десантно-штурмові бригади

Перш ніж робити якісь поспішні висновки, слід розуміти кілька дуже важливих моментів.

Перший момент. В ОДШБр немає нічого незвичайного і нового, адже це підрозділи, які були у складі сухопутних військ радянської армії. Важливий момент, ці підрозділи підпорядковувалися командуванню армії, а не командуванню ВДВ. Цей момент варто запам'ятати, він стане у пригоді через кілька абзаців.

Другий момент. Це не перша спроба відтворити ОДШБр у російських військах. Цей експеримент проводився щодо 31 ОДШБр, але при збереженні її у підпорядкуванні командування ВДВ.

Третій момент. За час повномасштабної війни в Україні російська десантура показала вкрай низьку ефективність у межах свого функціонала – висадки десантів. З понад 30 повітряно-десантних операцій вдалою виявилася лише одна – у Гостомелі. Решта провалилася.

Цікаво, як вони виявлять себе зараз, коли лінія бойового зіткнення не лише прикрита засобами ППО, а й підрозділи вже штатно мають ПЗРК?

При цьому, проведене в Гостомелі десантування, у російських колах вважається успішною операцією виключно завдяки застосуванню ВДВ як окремого роду військ.

Тут виникає четвертий момент, у межах якого слід згадати про перший.

Наприкінці грудня у районі Івановського інтенсифікувалися дії у виконанні 11 ОДШБр. Здавалося б, нічого дивного, але нюанс у тому, що 1 грудня 11 ОДШБр вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Її разом із 56 та 83 ОДШБр додали до складу формування ВДВ для централізації управління десантними військами.

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Російська десантура намагалася абстрагуватися від решти родів військ "сухопутників" і перетворитися на щось схоже на незалежне за командуванням формування у складі ЗС Росії. Централізація управління десантними військами є першим кроком з відділення цих підрозділів, які на ходу вистрибують з транспорту з криком "Гойда!", від усіх інших складових не тільки з перспективою створення свого центру управління, але й зі своїм бюджетом.

Битва за корито між російськими військами

Саме Іванівське для командування ВДВ є місцем, де можуть показати ефективність цієї концепції. Тобто швидке захоплення села в першому кварталі 2024 року буде для ВДВ пріоритетом. Задля доказу живучості цієї концепції, але, в першу чергу за можливість отримати велике іменне корито, вони готові стерти 11 ОДШБр з далекого Улан-Уде, в "нуль", але досягти результату в максимально стислий термін.

І ось, у межах цього, фактично, розколу, у російських військах, виникають ОДШБр, які не є наслідком пошуку нового методу ефективного застосування військ, а банальною битвою за корито.

Усередині російської армійської структури почалася боротьба за корито не просто між видами збройних сил, моряками, сухопутниками та авіацією, а й внутрішній поділ родів військ, за принципом, такого собі внутрішньоструктурного ПВК, зі своїм командуванням і своєю годівницею, але при цьому вони є регулярною армією.

Фраза про те, що з часом у Росії кожен матиме свою армію, набуває нових граней.