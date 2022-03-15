У Росії хочуть збільшити термін ув'язнення Навального до 13 років

Держзвинувачення Росії звернулося з клопотанням про збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального. Мовиться про 13 років колонії.

Держзвинувачення вимагає 10 років в'язниці для політика. Все через нібито шахрайство та зневагу до суду.

Цікаво Маша Єфросиніна дала емоційне інтерв'ю штабу Навального: "Росія перетворюється в концтабір"

З урахуванням скасування умовного терміну у справі "Ів Роше", прокуратура вимагатиме призначити політику 13 років колонії. Також держобвинувач вимагає для Навального штраф у розмірі 1 мільйона 200 тисяч рублів.

До речі, звинувачення у шахрайстві з'явилося через пожертвування Фонду боротьби з корупцією. Російське слідство стверджує, що Навальний витрачав кошти "на власні потреби".

Зауважимо, опозиціонер мав провести в колонії 2 роки та 8 місяців.

До теми дивіться відео: Навальний закликав росіян виходити на протести