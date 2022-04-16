У Росії каратимуть за ототожнення СРСР та нацистської Німеччини

Володимир Путін підписав указ про покарання за ототожнення дій керівництва СРСР та нацистської Німеччини. За це в Росії потрібно буде сплачувати штраф.

Каратимуть і тих, хто заперечує "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії Радянського Союзу при звільненні країн Європи". Про це мовиться у документі, опублікованому російськими ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Яким буде покарання

Згідно із новими правилами, запровадженими російською владою:

фізичним особам загрожує штраф до 2 тисяч рублів або арешт до 15 днів (повторне порушення – штраф збільшується до 5 тисяч рублів);

юридичним особам – штраф до 50 тисяч рублів (повторне порушення – зупинення діяльності до 90 днів).

Зауважимо, що держдума заборонила публічно заперечувати "вирішальну роль радянського народу у перемозі над нацизмом" ще в червні 2021 року. Однак тоді в документі не було прописано покарання за "порушення".

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