У Росії кажуть, що "погодилися утриматися" від ударів по Україні до 1 лютого через Трампа

У п'ятницю, 30 січня, стало відомо, що Росія нібито погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.

Відповідну заяву зробив речник кремля Дмитро Пєсков.

Що стверджують у Москві?

За словами прессекретаря кремлівського диктатора, Росія погодилася не завдавати ударів по Україні до 1 лютого для "створення сприятливих умов для переговорів".

Нагадаємо, 29 січня з'явилася інформація, що російським військовим начебто віддали наказ припинити атаки по енергооб'єктах Києва та загалом України. Ці заяви спершу опублікували російські так звані "воєнкори".

Вже за кілька годин Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна: американський лідер попросив його не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня від неназваної дати. Тоді Трамп заявив, що Путін нібито погодився на таке прохання – хоч багато хто не вірив у це.

Однак, судячи з заяв Дмитра Пєскова, Росія має власне бачення "тижневого" перемир'я.

Зокрема, ще 29 січня російські війська атакували енергосистему України. В Міненерго повідомляли, що внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, а аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Тим часом віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що Росія може готувати нові удари по Україні, зокрема під час чергового похолодання. Наразі служби, дотичні до захисту країни та ліквідації наслідків, готуються до можливих атак.

За прогнозами синоптиків, з 1 лютого в Україні знову очікуються морози. У Києві стовпчики термометрів опустяться до -22 градусів уночі та близько -15 вдень.