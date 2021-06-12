У Росії кінь із возом влетів у натовп людей на фестивалі: моторошне відео

У російському Татарстані кінь із возом в'їхав у натовп людей. Це сталося під час святкування Сабантуя – фестивалю з нагоди закінчення весняних польових робіт.

Інцидент трапився у місті Балтасі 12 червня. Внаслідок нього постраждали кілька людей. Серед них була дитина, її госпіталізували.

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Видання "Нижньокамська правда" уточнило, що 15-літній хлопець отримав забої. Його обстежили й відпустили на амбулаторне лікування.

Моторошні кадри з фестивалю опублікували у соцмережах очевидці. Вони припустили, що скоріш за все, поведінка тварина зумовлена переляком.

У Росії кінь в'їхав у натовп людей: дивіться відео

Ще один інцидент з конем

Цього ж дня схожий випадок трапився й під час святкування Сабантуя у Бугульме, також у Татарстані. Там кінь розтрощив повозку та втік.

Тварина встигла пробігтися по іподрому, перш ніж її змогли спіймати. Постраждалих серед людей немає. Натомість сам кінь пошкодив ноги об уламки возу.

Інцидент у Бугульме: дивіться відео