Росії Китай потрібен більше, ніж Китаю – Росія, – Ходжес припустив, чи дасть КНР зброю росіянам

Війна Росії проти України вже відвернула від держави-агресорки Захід. Через великі втрати Володимир Путін активно шукає союзників. Саме тому зараз відносини Китаю та Росії – дуже цікаве питання.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олени Трибушній на 24 каналі повідомив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. Він вважає, що китайці не хочуть, аби їх зараз асоціювали з Росією.

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Ймовірно КНР переоцінить відносини

За словами генерала США, китайцям все ще потрібен російський газ та Арктика, оскільки там ходить їхній комерційний флот. На його думку, Піднебесна зараз переоцінить ці відносини.

Звичайно, КНР тиснутиме на державу-агресорку й казатиме, що це погано для бізнесу. Росії Китай потрібен більше, ніж Китаю – Росія, тому, сподіваюсь, він позитивно вплине на неї,

– зауважив генерал.

Ходжес вважає, що китайці не нададуть Росії військову допомогу. За його словами, американський уряд дуже чітко дав зрозуміти, що буде неприйнятним, якщо Китай зробить щось, аби посилити здатність росіян вбивати українців.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео