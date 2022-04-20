У Росії коктейлями Молотова закидали військкомат: згоріли особисті справи призовників

Вночі із 17 на 18 квітня закидали "коктейлями Молотова" військкомат у селищі міського типу Зубова Поляна на Мордовії, яка входить до складу Росії.

В адміністрації Зубово-Полянського району підтвердили спалах, але не сказали про його причини. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Військовий комісар Микола Шликов відмовився коментувати пожежу у військкоматі. Але місцева поліція порушила кримінальну справу "за умисне знищення майна".

Що відомо про пожежу

Один з місцевих телеграм-каналів повідомив, що пожежа у "Військовому комісаріаті Зубово-Полянського та Торбеївського районів" спалахнула приблизно о третій ночі.

Постраждали кімнати, де зберігали дані призовників. Один з кабінетів повністю згорів, знищено кілька комп'ютерів.

Пізніше на місці пожежі знайшли 4 пляшки із запалювальною сумішшю. Жодних слідів нападники не залишили, а камер та сигналізації у військкоматі немає.

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