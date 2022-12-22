У росіян "підгорає": на єдиному авіаносці "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа

У російському Мурманську спалахнула пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов". У цей час єдиний авіаносець Росії якраз перебував на ремонтному заводі "Звездочка".

Як пишуть російські ЗМІ, на борту "Адмірала Кузнєцова" сталося загоряння.

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Однак глава Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов поспішив заявити, що його фактично одразу ж загасили і збитків нібито немає. Згодом він взагалі сказав, що "жодної пожежі не було".

Було локальне загоряння, яке загасили об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які перебувають на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень і збитків немає,

– сказав Рахманов.

У мережі вже жартують, що у "Адмірала Кузнєцова" підгоріло через візит українського президента до США. Це має велике значення для нашої країни та для її боротьби з російською агресією, адже це демонструє чіткий курс США на підтримку України.

Зауважимо, що ще наприкінці 2019 року стало відомо про пожежу на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". 12 грудня загорівся борт авіаносця. Внаслідок цього загинув один російський військовослужбовець, а ще 12 зазнали поранень.

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"Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносець Росії. Однак і він тривалий час перебуває на ремонті, який може завершитися не раніше 2024 року. У Росії кілька місяців не можуть дати собі раду з приведенням його до ладу.

Цікаво, що торік судно зазнало пошкоджень, коли майстри займались лагодженням. Тоді затонув плавучий док, який утримував судно. Ба більше, на палубу ще й упав кран.