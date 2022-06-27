У Росії критична ситуація, назріває конфлікт з регіональними елітами, – Лисянський
В Інституті стратегічних досліджень та безпеки щодня моніторяють соціально-економічні протести в Росії. З кожним днем їх все більше і більше.
Мовиться про ті, де людям не виплачують зарплатню. На початок червня 2022 року – вони були у 45 з 80 регіонів у Росії. Про це 24 каналу сказав Павло Лисянський – директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.
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З того, що знаю я про те, що відбувається на території Росії – у них там ситуація уже критична. Не можна говорити про те, що зміниться режим, Путіна не буде. Ні, такого не станеться. Поки Путін буде дихати, він буде керувати,
– сказав Лисянський.
Він зазначив, що питання зараз у тому, що у них назріває конфлікт між регіональними елітами та федеральним центром.
Зима 2022 року стане вирішальною
Плюс до того у Росії збільшується безробіття. Та й загалом ситуація у країні-агресорці із фінансами дуже погана, вже оголосили технічний дефолт. Хоча окупанти продовжують говорити, мовляв, грошей у них вистачає.
"І станом на сьогодні, наступні пів року будуть. Ймовірність того, що вдасться закінчити війну на вигідних для України умовах до зими – є", – додав.
Росія зазнала дефолту
- У Bloomberg повідомили, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Це – кульмінація жорстких західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.
- Тобто Росія вже фактично позбавлена можливості позичати гроші на західних ринках через санкції.
- Натомість міністр фінансів Росії Антон Сілуанов назвав цю ситуацію "фарсом". За його словами, у державну скарбницю країни-агресорки щотижня надходять мільярди доларів за енергоносії. Попри війну в Україні, Росія досі має гроші та може платити за боргами.
- Востаннє Росія терпіла дефолт щодо своїх іноземних кредиторів понад сто років тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи 1918 року.
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