У Росії переповнений легковик, у якому їхали 7 людей, потрапив у ДТП: всі загинули

8 березня 2021 , 13:50
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У Росії під Самарою в аварію потрапив легковик Volkswagen Touareg, у якому перебували 7 людей. Усі вони загинули. Відомо, що в авто їхали 2 дівчини і 5 хлопців. Їх вік – від 17 до 24 років.

Джерело:

Интерфакс

Зіткнувся легковик з вантажівкою Isuzu. Загинули лише люди, які перебували у Volkswagen.

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Водій фури не постраждав. За попередніми даними, у ДТП ймовірно винен саме водій Volkswagen. Він виїхав на зустрічну смугу.

Поліція порушила кримінальну справу. Через те, що в авто перебував неповнолітній, прокуратура з слідства Міністерства внутрішніх справ вилучить справу і передасть у слідчий комітет Росії.

Прокуратура проведе перевірку стану дороги, на якій сталося ДТП.

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