Тільки оговталися: у Росії лісові пожежі вдруге перекинулися на село

В Якутії від лісових пожеж вже вдруге потерпає невеличке село Бяс-Кюель. Там люди повністю залишилися без газопостачання, а пожежі ліквідовують майже 200 осіб.

Як повідомили в оперативному штабі регіону, жителів села довелося евакуювати. Загалом там жили приблизно 600 людей.

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Яка зараз ситуація у Бяс-Кюелі

Лісова пожежа перекинулася на територію села через мінералізовану смугу. Цьому неабияк сприяв сильний вітер у регіоні. Рятувальники Росії направили у село вертоліт з водозливним пристроєм. До ліквідації пожежі залучили майже 200 осіб.

Варто нагадати, що режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі діє в Якутії ще з 1 липня. Там зафіксували понад 150 осередків вогню, а у 9 районах зберігається складна ситуація.

Що відбувається у селі Бяс-Кюелі: дивіться відео

Мешканців села вирішили евакуювати: дивіться відео

Додамо, що через сильні лісові пожежі у Якутії майже не видно сонця. Все через густий дим. Подекуди видимість посеред дня була такою, як вночі.

Загалом внаслідок лісових пожеж без даху над головою залишилися понад 30 родин. Місцева влада обіцяє надати їм тимчасове житло та допомогти з будівництвом нового.