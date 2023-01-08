У Росії літак застряг у снігових заметах: курйозне відео

У Росії вкотре стався курйоз. Так, з Пермі не зміг вилетіти літак, бо застряг у кучугурах снігу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Літак, що застряг, назвали "Побєда", хоча вона їм ніде не світить.

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У Росії літак застряг у снігових заметах

Як пишуть пропагандисти, літак авіакомпанії "Побєда" не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто застряг у кучугурах снігу.

Спочатку рейс переносили через негоду, а коли літак все ж таки вирішив летіти, то його почало заносити і він застряг у заметах.

Зазначається, що пасажирів довелося виводити з літака та відправляти до аеропорту.

У Пермі літак застряг у кучугурах снігу: дивіться відео

Над Маріуполем просто у небі спалахнув російський літак

7 січня під Маріуполем помітили російський літак, який летів у бік Ростова-на-Дону. Але він спалахнув просто у небі та пішов петлями донизу.

Подія сталася близько 17:30. Загалом над Маріуполем зафіксували високу активність ворожої авіації, однак вона була більше схожа на тренування, аніж на бойові дії.